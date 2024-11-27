Eskişehir OSB’de hedef, 2030’a kadar 50 milyon metrekareye çıkmak

Türkiye’nin sanayi üretimine yön veren EOSB, büyüklüğü, ihracat kapasitesi ve teknoloji odaklı yatırımlarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi unvanına sahip olan EOSB, 34 milyon metrekarelik alanı, modern altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla dikkat çekiyor. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin mevcut durumu ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB olarak 34 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz ve bu geniş alanın 23 milyon metrekaresi dolmuş durumda. Sanayi alanlarımızın doluluk oranı yatırımcılarımızın ilgisini ve güvenini gösteriyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkararak Türkiye’nin en etkin sanayi merkezlerinden biri olma pozisyonumuzu güçlendirmektir” dedi. İstihdam hedeflerine değinen Küpeli, “Şu anda Eskişehir OSB’de 49 bini aşkın kişi çalışmaktadır. 2025 yılı sonunda bu sayıyı 50 binin üzerine çıkmasını, 2030 yılına kadar ise 75 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni sanayi tesislerinin devreye girmesiyle hem bölge ekonomisine hem de gençlerimizin istihdamına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Savunma, havacılık, raylı sistemler ve beyaz eşya sektörleri öncü

Eskişehir OSB’nin savunma ve havacılık sektörü ile raylı sistemler ve beyaz eşya sektöründe kritik bir rol üstlendiğini belirten Küpeli, Eskişehir’in ihracattaki önemine dikkat çekerek, “2023 yılında Eskişehir'in toplam ihracatı 4,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunun 2,2 milyar dolardan fazlası OSB’mizdeki firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. 2024 yılı sonunda bu rakamın 4,5 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Havacılık sanayimiz 436 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda ve Türkiye genelinde yüksek teknoloji net ihracatında yüzde 15’in üzerinde bir pay ile lider şehiriz. 2030 hedefimiz ise OSB’den yapılan ihracatımızı 5 milyar dolara ve yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 20’ye çıkarmaktır” ifadelerinde bulundu.

"Dijital Dönüşüm ve teknoloji üretiminde öncüyüz"

Eskişehir OSB’nin dijital dönüşüm ve teknoloji geliştirme çalışmalarına liderlik ettiğini belirten Küpeli, “Türkiye’de ilk kez dijital dönüşüm merkezini OSB’mizde hayata geçirdik. Lora-Wan teknolojisi sayesinde bu, dünyadaki sanayi merkezleri arasında benzersiz bir proje oldu. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgemiz (ETGB) ile sanayimizin AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerini artırıyoruz. Bugün 140’tan fazla firma, 1400 AR-GE personeli ve 300’den fazla proje ile teknolojik dönüşümde önemli bir noktadayız” dedi.

Son yıllarda temiz enerjiye yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Küpeli, “2022 yılında yalnızca 7 adet olan Güneş Enerji Santrali (GES) sayısı, 2024 yılı itibarıyla 77’ye ulaşarak 11 katlık bir artış gösterdik. Kurulu güç kapasitesi ise 2 yıl içerisinde 7 megavattan 65 megavata çıkarıldı. Bu yatırımlar, bölgenin karbon ayak izini azaltırken enerji maliyetlerini düşürerek sanayicilerin rekabet gücünü artırıyor. GES yatırımlarıyla çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Eskişehir OSB, bölgedeki sanayicilere de yeşil enerji kullanımını teşvik ediyor. Ancak altyapı kısıtlamaları ve teşvik düzenlemelerinde yaşanan belirsizlikler, bu alandaki büyümeyi sınırlayabiliyor. Türkiye’de hızla artan elektrikli araç satışlarına paralel olarak Eskişehir OSB de şarj altyapısını güçlendiriyor. 2022 yılında alınan lisansla devreye giren 51 adet elektrikli araç şarj istasyonu aktif olarak hizmet veriyor. “EEE Energy” adlı mobil uygulamamızla kullanıcılar, şarj istasyonlarını kolayca yönetebiliyor. Bu yatırımlar, sıfır karbon salınımlı ulaşımı desteklerken, Eskişehir OSB'yi Türkiye'nin en yeşil OSB'si olma konumunda daha da ileri taşıyoruz. Yine bu kapsamda binlerce ağaç fidanını her sene OSB alanı içinde toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Eskişehir OSB’nin nitelikli iş gücü yetiştirme vizyonuna da vurgu yapan Küpeli, mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ve Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezimiz (MEGEM) ile nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz. MEGEM’de bugüne kadar 2 binden fazla genç eğitim aldı ve yüzde 98’i sanayimizde istihdam edildi. Sanayimizin nitelikli iş gücüne olan talebi bu projelerimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.”

“Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam ediyoruz”

EOSB’nin 23 yıllık gelişim hikayesine dikkat çeken Küpeli, şunları söyledi: “2000 yılında Eskişehir OSB’de çalışan sayısı 14 bin iken bugün bu rakam 49 bine ulaştı. O dönemde 120 milyon dolar olan ihracatımız, 2023 sonunda 2,2 milyar dolara yükseldi. 23 yıllık bu sürede OSB’den yatırımcılara toplam 10,5 milyon metrekarelik bir alan tahsis etmişiz. Bunun 4 milyon metrekaresini ise 2017 yılında yönetim olduğumuz son 7 yıllık dönemde gerçekleşmiştir. 2000 yılında Eskişehir OSB’deki toplam firma sayısı 256 iken şimdi 896’ya ulaştı. Faaliyette olan firma sayısı 193 adetten 659’a ulaştı. 2000 yılında OSB’deki kuruluşlarımızın toplam ihracatı 120 milyon dolarlar düzeyinde iken, bu rakam 2023 yılı sonunda 2,2 milyar dolara ulaştı. 2000 yılında OSB’deki tüm kuruluşlar 266 milyon kwh/yıl elektrik tüketirken 2023 yıl sonu itibariyle bu rakam 1 milyar kwh/yıla ulaşmıştır. Aynı dönemde doğalgaz tüketimi ise 107 milyon m3/yıl’dan 237 milyon m3/yıl’a ulaşmıştır. Bu başarılarımız, Eskişehir OSB’nin ülkemiz sanayisinin geleceğinde ne kadar stratejik bir rol oynadığını gösteriyor. İlerleyen yıllarda da altyapımızı özellikle dijital ve akıllı yapay zeka kullanımı yönünden daha da geliştirmeye devam ederken, ihracat potansiyelimizi artırarak ve sanayicilerimize daha fazla yatırım alanı sunarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya kararlıyız.”