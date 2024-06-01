Eskişehir OSB’den denetimli serbestlik yükümlülerine destek protokolü

ESKİŞEHİR - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin yeniden suç işlemesini engellemek, çalışma disiplini kazanmalarını ve sosyalleşmelerini teşvik etmeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı.. Törende, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya da yer aldı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri Eskişehir OSB bünyesinde temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Sorumluluk bilinçleri gelişerek iş disiplini kazanacaklar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan yükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyeceği etkenleri güçlendirmek, topluma karşı üretken, toplumsal kurallara karşı sorumlu bireyler olmasını sağlaması adına bu tür projeleri ve iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı. Başsavcı Yeldan, “Denetimli serbestlik sistemi, insan odaklı ve toplum temelli bir yaklaşımı benimseyerek, kamu yararına yönelik birçok amaca hizmet eder. Bu sistem kapsamında, kamu yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü, birçok önemli hedefi barındırır. Bunlar arasında, kamunun ücretsiz iş gücünden yararlanması, yükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve iş disiplini kazanmaları yer alır. Bu çerçevede, kamu hizmeti sorumluluğu alan yükümlülerin, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ücretsiz çalıştırılması amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğinin, toplumumuz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. İlerleyen dönemde daha geniş çaplı işlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Hayata kattığımız her can toplum için bir kazançtır

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise daha önce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapmış oldukları iş birliği ile denetimli serbestlik yükümlülerine MEGEM çatısı altında eğitim verdiklerini ve iş hayatına kazandırdıklarını aktardı. Yeni yapılan protokolle yükümlülerin Eskişehir OSB bünyesinde üretkenliklerini artırmak ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olacaklarını belirten Küpeli, “Eskişehir OSB olarak; denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak ve istihdama yönelik üretken-verimli bir birey olmalarını sağlamak adına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile anlamlı bir protokole imza attık. Hayata kattığımız her can bizim için ve toplum için bir kazançtır. Kurumum adına böylesine anlamlı bir projeye destek vermekten son derece mutluyuz” ifadelerinde bulundu.