Eskişehir Sanayi Odası, sürdürülebilir sanayi hedefiyle kenti geleceğe hazırlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sanayinin geleceği, yalnızca ekonomik büyümeye odaklanmak yerine çevresel ve sosyal sorumluluğu da gözeten bir anlayış ile şekilleniyor. Bu kapsamda, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde kurulan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, Eskişehir sanayisinin karbon ayak izini 2053 yılına kadar nötr hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Birim, sanayinin yeşil dönüşümünü sağlamak adına çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak firmaların bu süreçte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, sanayi tesislerinin karbon emisyonlarını hesaplayarak belgelendirme sürecinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu süreçte firmaların uluslararası rekabette avantaj sağladığını vurguladı. Benli, "Karbon emisyonlarını hesaplayarak akredite kuruluşlara doğrulatmayan firmalar, özellikle ihracatta büyük zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle ESO olarak karbon emisyonlarını hesaplamak, doğrulamak ve firmalarımızı uluslararası standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Yeşil Yakalı Akademisi ile sanayicilere AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi kritik regülasyonlar konusunda bilinç kazandırıyoruz. Böylece sanayi kuruluşları, düşük karbonlu üretime geçişte önemli bir avantaj elde edecek” dedi.

“Firmalara karbon yönetimi ve sürdürülebilirlikte rehberlik ediyoruz”

Yeşil dönüşüm sürecinde finansal desteklerin de kritik bir rol oynadığını belirten Ömer Benli, TÜBİTAK 1831 - Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında yüzde 90 hibe desteği sunarak KOBİ’lerin sürdürülebilir projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olduklarının altını çizdi. ESO’nun bu alanda Eskişehir’de yetkilendirilmiş tek kurum olduğuna dikkat çeken Benli, "Firmalarımızın karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik süreçlerinde uluslararası standartlara uyum sağlamaları için rehberlik ediyoruz. Bu destekler sayesinde sanayicilerimiz, yeşil dönüşüm yatırımlarını daha kolay hayata geçirebilir” ifadelerini kullandı.

ESO’nun sürdürülebilir sanayiye yönelik çalışmalarının, Eskişehir’in yeşil şehir olma hedefini de desteklediğine dikkat çeken Ömer Benli, “Bu kapsamda hazırladığımız Eskişehir Yeşil Şehir Eylem Planı, kentte su, hava, toprak ve iklim değişikliği gibi çevresel zorluklarla mücadele etmek için bir yol haritası sunuyor. Bu çalışma, Eskişehir’in sürdürülebilirlik açısından objektif bir değerlendirmesini yaparak, şehrimizin geleceği için önemli bir rehber niteliği taşıyor” dedi.

“Firmaların küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz”

Sürdürülebilir sanayi hedefleri doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile iş birliği yaparak sera gazı doğrulama faaliyetlerine başladıklarını belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, bu adımın sanayi sektöründe şeffaflık ve güvenilirliği artırdığını dile getirdi. Kesikbaş, “Firmalarımızın karbon ayak izi hesaplamalarını akredite kuruluşlarla doğrulayarak, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu süreç, yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda firmalarımızın küresel tedarik zincirinde yer alabilmeleri için kritik bir gereklilik” açıklamasında bulundu. Sanayi ve kent arasındaki entegrasyonu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kesikbaş, "Eskişehir’in çevresel süreçlerini optimize etmek, kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için tüm paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bu sürecin sürdürülebilir sanayi anlayışıyla desteklenmesi, şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.