Eskişehir ticaretinde alarm zilleri çalıyor, karşılıksız çeklerde büyük artış

Temel Akbaş/ Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası tarafından yayınlanan Mayıs 2024 Ekonomik Göstergeler Raporu, Eskişehir ticaretinin ciddi bir ekonomik daralma yaşadığını ortaya koyuyor. Rapor, karşılıksız çeklerde ve protestolu senetlerde yaşanan büyük artışlarla dikkat çekiyor.

Nisan 2023 ile Nisan 2024 arasında karşılıksız çeklerde yaşanan artış, Eskişehir iş dünyasında endişe yaratıyor. Nisan 2023'te 10 milyon 804 bin lira olan karşılıksız çeklerin toplam tutarı, Nisan 2024'te yüzde 903,68'lik devasa bir artışla 108 milyon 437 bin liraya yükseldi. Çek adedi bazında da durum vahim: Nisan 2023'te 50 olan karşılıksız çek sayısı, Nisan 2024'te yüzde 306 oranında artarak 203 adede ulaştı.

Protestolu Senetler de Yükselişte

Karşılıksız çeklerdeki artışa paralel olarak protestolu senetlerin tutarında da ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Nisan 2023'te 3 milyon 663 bin 677 lira olan protestolu senet tutarı, Nisan 2024'te yüzde 107,87 artarak 7 milyon 615 bin 863 liraya çıktı.

Ekonomik Durum Kötüye Gidiyor

Bu veriler, Eskişehir ekonomisinde ciddi bir duraklamaya ve likidite sıkıntısına işaret ediyor. Eskişehir iş dünyası, işletmelerin nakit akışında yaşadıkları sorunların ve genel ekonomik belirsizliklerin bu durumu tetiklediğini belirtiyor. İş dünyası, ekonomik istikrarın sağlanması ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için acil çözümler beklediğini ifade ediyor.

Eskişehir iş dünyası, yetkililerin ve ilgili kurumların, bu ekonomik olumsuzlukların daha da derinleşmemesi adına hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğine dikkat çekiyor. Ekonomik göstergeler, Eskişehir’de ticaretin sürdürülebilirliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.