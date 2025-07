Eskişehir’de 5 bin işletmeyi kapsayan dayanışma modeli için ilk adım atıldı

Takip Et

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı Murat Arnik, Yeni kurulacak olan Tedarik Kooperatifi'nin, derneğin uzun vadeli “Birlikte Al – Birlikte Kazan” vizyonunun hayata geçen en somut adımlarından biri olduğunu söyledi. Arnik, "Yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri, tonajlı alım gücünün zayıflaması ve tedarik zincirindeki tekelleşme, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ciddi şekilde zorlamaktadır. Bu sorunları aşmak adına geliştirilen Gastronomi Tedarik Kooperatifi, toplu alım gücü ile maliyetleri düşürmeyi, üreticiden doğrudan tedarik zinciri kurarak aracı maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Sektörde yaşanan fiyat dalgalanmaları, yüksek vergiler ve zincir marketlerin baskısı karşısında çözümün kooperatifleşme olduğunun altını çizen Murat Arnik, "Kuracağımız tedarik kooperatifi, üyelerimizin alım gücünü artıracak, yerel üreticiyi destekleyecek ve gıda israfının önüne geçecek. Bu, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir adımdır. ESGASTRODER olarak hem yerel kalkınmaya hem de sektörel bütünlüğe katkı sunacak yapılar oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kurulacak olan kooperatifle ilgili ilk resmi ziyaretlerini Yenikent Kooperatif Başkanı Hüseyin Ceyhan’a gerçekleştirdiklerini aktaran Murat Arnik, yapılan görüşmede, kurulacak tedarik kooperatifinin yapısı, hedefleri ve sektörel faydaları detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Yenikent Kooperatif Başkanı Hüseyin Ceyhan ise, "Eskişehir Gastronomi derneğinin şehrimizdeki kurmuş olduğu meslekte birlik hareketi çok önemsenecek bir eylemdir. Bu kapsamda oluşturdukları bu birlikteliğin ilerleyen zaman içerisinde şehrin her alanında söz sahibi olacağına ve bu birliktelikte bizler de tecrübemiz ile her zaman destek vereceğimizi belirttik. Kooperatifçilik, gönül işi olduğu kadar inanç ve sürdürülebilirlik meselesidir. Eskişehir Gastronomi Derneği’nin bu vizyoner yaklaşımı, kentimizin yerel üretim ve hizmet ağına önemli katkılar sunacaktır. Bu sürece elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.