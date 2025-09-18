Eskişehir'in katma değeri girişimcilik projeleriyle artıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

ESTÜ TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Orkun Başkan, üniversite bünyesinde hem birim hem de Yüksek Öğretim Kurumu onaylı TTO A.Ş. yapısı kurarak sanayi ile ilişkilerde daha etkin bir model geliştirdiklerini belirtti. Başkan, şunları söyledi: “Üniversiteyle sanayi arasında projeleri hayata geçirirken şirket yapısı bize büyük avantaj sağlıyor. Hem üniversitenin akademik gücünden faydalanıyoruz hem de sanayinin ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı cevap verebiliyoruz. Gelen firmaların proje fikirlerini dinliyor, olgunlaştırıyor, takvimini ve bütçesini belirliyoruz. Ardından sözleşmelerini hazırlıyor, fikri mülkiyet ve ödeme süreçlerini yönetiyoruz. Projeler başladıktan sonra akademisyenlerimiz uygulamayı yürütüyor, biz de olası finansal veya idari sorunlarda arabuluculuk yaparak sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlıyoruz.”

Patent, fon ve uluslararası projelere destek

ESTÜ TTO’nun fikri haklar konusunda da yoğun çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Orkun Başkan, üniversitedeki buluş bildirimlerinden patent başvurularına, ticarileştirme süreçlerinden lisanslama kararlarına kadar tüm aşamaların ofis tarafından koordine edildiğini ifade etti. Ayrıca ulusal ve uluslararası fonlara erişim için öğretim üyelerine destek sağladıklarını aktaran Başkan, “Bir akademisyen bir fikirle geldiğinde hangi çağrıya uygun olabileceğini, bütçesini, ekibini değerlendiriyoruz. TÜBİTAK’ın hızlı destek programlarından büyük ölçekli projelere kadar yönlendirme yapıyoruz. Uluslararası projelerde de yazım ve kontrol süreçlerinde akademisyenlerimize destek oluyoruz” dedi. Girişimcilik faaliyetleri kapsamında da iş fikri olan adaylara şirketleşme sürecinde mentorluk ve eğitim imkânı sağlayarak fona ulaşmalarına destek olduklarını hatırlatan Başkan, “Kurulan şirketlerin yatırımcıya ulaşabilmesi için hızlandırıcı programlar yürütüyoruz. 2024 yılında desteklenen girişimlerin yatırımcıya hazırlanması için özel programlar düzenledik” diye konuştu.

2023 sonunda resmi olarak kurulan TTO yapılanmasıyla yaklaşık bir yıl içinde önemli çıktılar elde ettiklerini vurgulayan Başkan, “Geçtiğimiz yıl 25’e yakın sanayi projesi, 20’den fazla ulusal proje yürüttük. TÜBİTAK’ın en zorlu programlarından biri olan 1001 kapsamında da 9 proje önerimiz kabul edildi. Ayrıca girişimcilik faaliyetleri kapsamında yeni şirketler kuruldu, bazı projeler ticarileşme aşamasına geldi. Bu kadar kısa sürede bu sonuçları almak ekibimizin deneyiminden ve yeni yapının sağladığı avantajlardan kaynaklanıyor” diye konuştu.

Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Milli Teknoloji Atölyesi projesi kapsamında Eskişehir’de yeni bir merkez kurulacağını açıklayan Başkan, üniversitenin 14 farklı proje takımına ev sahipliği yaptığını ve atölyenin bu takımlara önemli altyapı sağlayacağını söyledi. Orkun Başkan, sözlerine şöyle devam etti: “Hidrojen arabası, güneş arabası, insansız hava aracı, roket ve ESTÜ Racing (Formula Student) takımları gibi birçok ekibimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde ediyor. Yeni kurulacak atölye, bu takımların çalışmalarını daha profesyonel bir altyapı üzerinde sürdürmesine imkan tanıyacak.”