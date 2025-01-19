Eskişehirli Donas, Avrupa’ya açılıyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Fast food sektörünün öncü kuruluşlarından olan Eskişehirli Donas firması 2026 yılında Avrupa’ya açılmayı hedefliyor. DNS Group CEO’su Kenan Araz, DNS Group’un gıda, otelcilik, restoran ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini hazırlatarak “Ancak asıl faaliyet sektörümüz fast food sektörü yani Donas” dedi.

Donas Döner’in 1997’den bu yana hizmet verdiğini ifade eden Araz, “28 yıllık bir firmayız. Donas bugün itibariyle 40 ilde, 83 şubeyle hizmette. Yaklaşık iki bine yakın çalışanımız bulunuyor. Mart Nisan gibi kontrollü bir şekilde franchise vermeye başlayacağız. Her yıl 20-25 franchise adayla görüşüp bunları netleştirmek istiyoruz. Toplam 250 ile sınırlandıracağız. Yurt dışında bir yatırımımız var. Bulgaristan’da… Birkaç Avrupa ülkesinde de ar-ge çalışmamız devam ediyor. Romanya, Almanya, İtalya gibi… Yurt dışı yatırımların Ocak 2026 gibi hayata geçecek gibi görüyoruz” diye konuştu.

Grubun yeni yatırım alanı DNS İnşaat hakkında da bilgi veren Araz “Genelde yatırım ortaklığı şeklinde çalışıyoruz. Arsayı biz buluyoruz, ilgili müteahhit arkadaşlara destek vererek kat karşılığı anlaşmalar yapıyoruz. Acıbadem Hastanesi acil karşısında, Batıkent’te ve Fabrikalar Bölgesi’nde devam eden işlerimiz var” dedi.

Arnaz, yaklaşık 10 yıldır hizmette olan beş yıldızlı The Merlot Otel ile Harbiye Restoran ve Black Fish’in de DNS Group bünyesinde yer aldığını da sözlerine ekledi.