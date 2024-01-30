ESO üyelerine verimlilik alanında ödül

ESKİŞEHİR

9’uncu Verimlilik Proje Ödülleri’nde Eti Makine, Dijital Dönüşüm kategorisinde 2’inci olurken, Yerlileştirme Kategorisi alanında 1’inci olan Alp Havacılık’a ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş birlikte verdi.

Alp Havacılık ayrıca Eskişehir Model Fabrika tarafından Öğren Dönüş Programı hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmaya da hak kazandı.

Ödül töreni sonrası firmaları tebrik eden Kesikbaş, “Üyelerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Model Fabrika kendilerine her türlü desteği ve işbirliğini sağlamaya hazır. Yeter ki ülkemizin geleceğine birlikte el birliği ile katkı sağlayalım” dedi.