ESOGÜ öncülüğünde TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu

ESKİŞEHİR

Eskişehir, teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öncülüğünde yürütülen çalışmaların sonucunda, şehrin ikinci teknoloji geliştirme bölgesi olan TEKNOGÜ'nün kuruluş çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde tespit edilen 25 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yönetici şirketi TEKNOGÜ Teknokent Yönetim A.Ş.'nin kurulumu, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından gerçekleştirilen tescil işlemleriyle tamamlandı. TEKNOGÜ Teknokent Yönetim A.Ş.'nin ortakları ESOGÜ, Eskişehir Ticaret Odası, ACD Bilgi İşlem Ltd.Şti, Energy-Hub ve Kapsam Denetim Ltd.Şti. olarak belirlendi.

İlk yönetim kurulu toplantısı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, ESOGÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa Ulutan ve Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun'un yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ACD Bilgi İşlem Ltd.Şti. adına Ertul Erözdemir ve Energy-Hub adına Tevfik Akıncı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu toplantısında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, günümüzde üniversitelerin öncülük etmesi beklenen alanlardan birinin, Ar-Ge neticesinde geliştirilen bilgi, teknoloji ve patentleri ekonomik bir değere dönüştürebilecek ekosisteme sahip teknoloji geliştirme ve transfer faaliyetleri olduğunu vurguladı. ESOGÜ'nün 30 binin üzerindeki öğrencisiyle Eskişehir’in örgün öğretiminde en çok öğrenciye sahip üniversite olduğunu belirten Çolak, özellikle mühendislik, tıp ve temel bilimler alanlarında 830 öğretim üyesiyle araştırma, geliştirme ve bilgi üretme faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti. Çolak ayrıca, TEKNOGÜ'nün yerel ve küresel Ar-Ge şirketlerinin şehirde faaliyetlerini yürütecekleri uluslararası bir merkez olması için verilecek desteklerin önemine dikkat çekti.

Eskişehir'in teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenen TEKNOGÜ, ülkenin teknoloji ihracatı ve girişimcilik gelirlerini artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye destek verecek. Kentin Ar-Ge potansiyelini güçlendirerek gelecek vadeden projelere ev sahipliği yapacak olan TEKNOGÜ, Eskişehir'i Türkiye'nin teknolojik ve yenilikçi merkezlerinden biri haline getirecek.