ESTRAM ve ESOGÜ'den örnek iş birliği

ESKİŞEHİR

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi A.Ş. (ESTRAM) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında imzalanan protokolle, ESOGÜ öğrencilerinin kimlikleri Eskart ile birleştirilecek. Yapılan iş birliğiyle, öğrencilerin toplu taşımadan tek kart ile yararlanması sağlanacak.

Protokolle ilgili açıklamalarda bulunan ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, iş birliğinin diğer kentlere ve üniversitelere örnek teşkil edeceğini ifade etti. Bayındır, "ESOGÜ ile anlamlı çalışma yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu protokolle öğrencilerimizin indirimli Eskartları ile öğrenci kimlikleri bütünleştirilecek. Hayata geçireceğimiz uygulama öğrencilerin toplu taşımadan daha kolay ve konforlu bir şekilde yararlanmaları açısından önemli bir adım. Ayrıca, öğrencilerin bütçelerine de önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

ESTRAM ile yapılan anlaşmanın önemli katkılar sunacağını belirten ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ise ” İki kurum arasında yapılan protokolle ESOGÜ öğrencilerinin kimlikleri Eskart ile birleştirilecek. İndirimli Eskart almak zorunda kalmayacak olan öğrenciler, kimlikleri ile toplu taşımadan eğitim süresi boyunca tek kartla yararlanma imkânına kavuşacaklar. İlerleyen dönemde ESTRAM ile iş birliklerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.