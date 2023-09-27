ESTÜ, 26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’ne ev sahipliği yaptı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nin (EMK) 26.’sı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin iş birliği ve Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin katkılarıyla ESTÜ’de gerçekleştirildi. Kongreye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türk Elektron Mikroskopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Turan ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mikroskop kullananlar ile geliştirenleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulmasını sağlamayı hedefleyen kongre kapsamında, Türk Elektron Mikroskopi Derneği burslusu yaklaşık 100 öğrenci, mikroskop envanteri çok zengin olan Eskişehir’de eğitim alma fırsatına sahip oldu. Kongrenin açılışında konuşan Türk Elektron Mikroskopi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Turan, dernek ve kongre sürecine ilişkin bilgiler verdi. Eskişehir’de ikinci kez mikroskopi kongresi düzenlendiğini hatırlatan Turan, kongreye 500’ün üzerinde katılım sağlandığını aktardı.

“Eskişehir’in mikroskopi altyapısı çok zengin”

Kongrede söz alan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan ÖZCAN, kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası katılımlı olarak düzenlenen Elektron Mikroskopi Kongresi’nin ana teması olan elektron mikroskopları, çok farklı disiplinlerde üniversite ve sanayi kuruluşlarında araştırma yapan araştırmacıların vazgeçilmez bir araştırma cihazı olup, üniversite-sanayi iş birliği ortamının kurulmasının en önemli katalizörlerinden bir tanesi konumundadır” dedi. Eskişehir’de bulunan üç üniversitenin yanı sıra Hava İkmal, TEI gibi önemli kuruluşların da Eskişehir’de oldukça iyi mikroskopi altyapılarının olduğunu belirten Özcan, Eskişehir’in bu anlamda şanslı olduğuna vurgu yaptı.

“İş birliği kültürünü ESTÜ’de öğrendim”

Açılış konuşmalarının ardından “Bilim ve Teknolojinin İlerleyişinde Mikroskopik Dünyanın Keşfi: İş Birlikleriyle Birlikte Başarmak” başlıklı bir sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilimsel araştırmalarda iş birliği kavramının önemine vurgu yaparak, iş birliği kültürünü ESTÜ’de öğrendiğinin altını çizdi. Mikroskopi alanının tek bir çalışma alanından ziyade çok sayıda disiplinin bir arada çalışmasını sağlayan bir alan olduğunu söyleyen Mandal, sunumunda dünyadaki sel ve deprem gibi felaketlere değindi. Mandal, “Dünyada yaşanan afetlerin oluşturduğu küresel sorunlar disiplinler arası çalışmayla çözülebilir. Mikroskopi alanında yapılan çalışmalar hem bu sorunların çözümü hem de işbirliği anlamında önemli roller üstlenecektir” ifadelerini kullandı.