Et fiyatları arttı, sanayi yemeklerinde vejetaryen dönem kapıda

ALİ ŞAHİN/BURSA

Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarında yaşanan sert artış, endüstriyel yemek sektörünü yeni bir maliyet krizine sürükledi. Beyaz et fiyatlarında henüz resmi bir artış olmamasına rağmen, endüstriyel yemek üreticileri, beyaz et sektörünün kırmızı etteki yükselişi gerekçe göstermesinden ve yaklaşan mangal sezonunun da beyaz et fiyatlarını artırmasından tedirgin. Tüm bu gelişmeler, endüstriyel yemek firmalarını alternatif çözümler aramaya yöneltirken bunların başında ise geçici olarak "vejetaryen menü" uygulaması gündeme gelmeye başladı.

Bu yıl et fiyatlarında yaşanan artışın önceki yıllara göre çok daha belirgin olduğunu söyleyen Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek üreticilerinin bu nedenle menü maliyetlerini dengelemekte çok zorlandığını vurguladı. Maliyet artışları karşısında kurumsal müşterilerden gelen fiyat baskısıyla mücadele ettiklerini belirten Başkan Dönmez, bazı firmaların geçici bir çözüm olarak et içermeyen, sebze ağırlıklı menülere yönelmek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ancak bu modelin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dönmez, “Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce kişi beden gücüyle üretim yapıyor. Bu çalışanların dengeli ve yeterli protein alması gerekiyor. Bu nedenle etin menülerden tamamen çıkarılması, hem bireysel sağlık hem de iş gücü verimliliği açısından ciddi sorunlar yaratabilir” dedi.

Yalnızca et değil; yağ, bakliyat, sebze ve meyve gibi pek çok temel gıda ürününde de ciddi fiyat artışları yaşandığını da belirten Dönmez, “Dengeyi korumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçici olarak bazı alternatifler değerlendirilebilir. Kalıcı çözümler için ise üretim ve tedarik zincirindeki maliyet baskısının hafifletilmesi şart” diye konuştu.