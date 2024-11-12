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ETO Başkanı Güler: Vergi yükü ve kotalar tüccarı zorluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel İdare Kurulu toplantısına katılan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, ticaret ve sanayi dünyasının önemli sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.

Haber Merkezi
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ETO Başkanı Güler: Vergi yükü ve kotalar tüccarı zorluyor
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ESKİŞEHİR

Özellikle e-ticaret yapan firmalardan alınması planlanan yeni verginin sektöre ek yük getireceğini vurgulayan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, az kâr marjıyla çalışan işletmelerin bu vergilerle daha da zorlanacağını belirterek, vergi düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Bankaların ticari kartlara uyguladığı taksit sınırlaması ve yüksek komisyon oranlarının da tüccar ve sanayiciyi zor durumda bıraktığını dile getiren Güler, bu uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Türk ürünlerine kota sorunu çözülmeli

İhracat yapan firmaların uluslararası pazarda karşılaştığı zorluklara da değinen Güler, Türkiye’den ihraç edilen ürünlere başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede kota uygulandığını hatırlatarak, bu durumun ihracatçıları olumsuz etkilediğini ifade etti. İlgili bakanlıkların devreye girerek bu kota sorununa çözüm bulması gerektiğini belirten Güler, Türk ürünlerinin dünya pazarında daha rekabetçi hale getirilmesi için adım atılmasını beklediklerini açıkladı.

Yeni enerji tarifeleri tüccarı endişelendiriyor

Önümüzdeki yıl itibarıyla değişecek olan doğalgaz ve elektrik tarifelerinin tüccar ve sanayicinin üzerindeki maliyet yükünü artıracağını da dile getiren Güler, “Yeni tarifelerle birlikte işletme giderlerinde beklenen artış birçok işletmeyi olumsuz etkileyecek. Bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Artan enerji maliyetleri rekabet gücünü düşürebilir. Tüccar bu konuda destek bekliyor” diye konuştu.

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