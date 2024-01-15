Everest Çelik Kapı, sürdürülebilir büyümeye odaklandı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Everest Çelik Kapı, 2007 yılında, üretim, pazarlama ve ihracat tecrübesine sahip 3 ortak girişimci tarafından kuruldu. Kayseri OSB’de 15 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini yürüten şirket, ayrıca mobilya sektöründe de Mynova Mobilya markası ile faaliyet gösteriyor. Çelik kapı, yangına dayanımlı acil çıkış kapıları, tesisat şaft kapağı, elektrik pano kapıları, villa kapıları, pivot kapıları, hastane kapıları, ahşap iç oda kapıları, yangına dayanımlı otel ahşap kapıları, otel mobilyası ve mutfak üretimi gerçekleştiriyor. Geniş ürün yelpazasine sahip olan Everest Çelik Kapı’nın bünyesinde atmosfere açık mekanlar için tüm hava şartlarına dayanıklı masif, playwood veya kompozit kaplamalı ürünler; kapalı mekanlar içinse tabii ahşap kaplama, laminant kaplama, PVC kaplama, CAM kaplama ve ultralam’dan üretilmiş modern tarzdaki modeller yer alıyor. Yıllık 30 bin lüks kapı kapasitesi ile sektörün liderleri arasında yer alan Everest, Kayseri OSB’deki fabrikasının 10 bin 800 metekarelik alanında kurduğu 0,9 mw’lık çatı GES ile üretimde kullandığı enerjinin yüzde 100’ünü de kendisi üretiyor.

İşletmenin tüm iş süreçlerinde, iç ve dış paydaşlarıyla birlikte her alanda sürdürülebilirlik hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Everest Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın, “Yakın zamanda devreye aldığımız Çatı GES yatırımı ile yılda 1,1 milyon kWh elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra, yaklaşık 350 bin ağaçlık, orman seviyesinde karbon emisyonunu azaltmış olacağız. Ayrıca özellikle ABD ve kıtada yer alan diğer ülkelere ihracatın önünü açacağını düşündüğümüz UL sertifikasını aldık ve yeni pazarlara açıldık. Ar-Ge ve verimlilik çalışmalarını önemsiyoruz. AB ülkelerine ihraç edilmek üzere, yine AB ülkelerinde yaptırdığımız testlerle güvenlik kapılarında VK3 ve yangın acil çıkış kapılarında EI 120 dakika, ABD için ise UL belgesi olmak üzere gerekli sertifikaları aldık. Ürün geliştirme, kalite iyileştirme ve üretim süreçlerinin optimize edilmesi gibi alanlarda sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde sektörümüzdeki diğer firmalarla ayrıştığımız kalite ve dayanıklılık, güvenlik, izolasyon, estetik tasarım ve teknolojik donanımlar noktasında daha da ileri gidiyoruz” dedi.

“Atık miktarımızı ve karbon ayak izimizi azaltacağız”

Firmanın 2024 yılı programı hakkında da bilgiler veren Ali Aydın, “2024 yılında hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümeye devam edeceğiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımız devam edecek. Yeni pazarlara girmek ve mevcut pazarlarda da kalıcı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi ve dışı Uluslararası tüm fuarlara katılıyoruz. Çevreye duyarlı bir firma olarak üretim süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmeye de devam edeceğiz. Enerji verimliliğimizi artıracağız. Atık miktarımızı ve karbon ayak izimizi azaltacağız. Çelik kapı endüstrisine teknolojik yenilikler kazandıracağız. Üretim tesislerimizde otomasyon ve verimliliği artırmak için teknolojik altyapı yatırımları , veri analitiği ve yapay zeka kullanımıyla süreçlerde iyileştirmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.