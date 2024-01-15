Netsac Metal, rotasını ihracata çevirdi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Netsac Metal Profil, Mimarsinan OSB’de bin 500 metrekaresi kapalı toplam 5 bin metrekarelik alanda destek sacı, tavan u ve c profilleri ile siparişe göre açık profil imalatı yapıyor. Ayrıca rulo dilme işlemi de gerçekleştiren Netsac Metal, rulo sacları dilip, müşteri talebine göre de profil haline getiriyor. Günlük 20 ton, aylık 500 ton civarında profil işleme kapasitesi, günlük 75 ila 100 ton, aylık ise 2 bin ila 2 bin 500 ton arasında dilme kapasitesi olan Netsac Metal, hazırlıklarını tamamladığı yeni yatırımını hayata geçirdiğinde mevcut kapasitesini de 2 kat artıracak. Öngörülebilir adımlarla sağlıklı ve reel büyüme hedefleyen Netsac Metal Profil, 2023 yılında hem rakamsal olarak hem de üretimden satışları bakımından büyüme kaydetti. Firma, 2024 yılında da ihracatın üretimdeki payını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verecek.

Netsac Metal Genel Müdürü Adnan Türkaydın, kredi kullanmadan, tamamen öz kaynakları ile yatırım yaparak teknolojik donanım ve büyümenin sürekliliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Netsac Metal’in 2015 yılında kurulduğunu paylaşan Adnan Türkaydın, “Emin adımlarla büyüyen bir şirketiz. Büyüme hacmimizden fazla borçlanmıyoruz. Özellikle dövizdeki keskin dalgalanma demir çelik sektörünü olumsuz etkilediği için dövizle de kesinlikle borçlanmıyoruz. Öz sermayemiz ve kapasitemiz el verdiği ölçüde büyüyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemde kredi faizlerinin yüksekliği hem imalatçıyı hem de müşteriyi olumsuz etkiliyor. Yanı sıra bir seçim atmosferinin içindeyiz. Hem ulusal hem de küresel anlamda belirsizliklerin azalması ile üretim kapasitemizi 2 kat artırmak için yeni yatırım hazırlığımız var” dedi. Üretim kapasitesine ve verimliliğe yönelik yatırımları düzenli olarak hayata geçirdiklerini aktaran Türkaydın, “Yatırım programlarımızı düzenli olarak büyüme ve yeni teknolojiyi bünyemize katma doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ancak geçen yıl ihracat rakamlarımızı artırmaya yönelik yeni hazırlıklara başladık. Bunun için ilk olarak Kasım ayında düzenlenen Euroasia Uluslararası Kapı Pencere Fuarı’na katıldık. 2024 yılı bizim için ihracat yılı olacak. Hem pazarımızı genişletmek için hem de sattığımız ürün miktarını artırmak için hem uluslararası fuarları takip etmeye hem de yeni bağlantılar oluşturmaya yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.