Eskişehir Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu

Ulusal Başarı Ödülü Korel A.Ş adına Serdar Korkmaz’a, Yılın İş adamı Ödülü Bülent Ayva’ya, Yılın İşkadını Ödülü Özlem Günaydın’a, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (ERİAD) verildi.

Törene Ak Parti Milletvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Zeydan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özer Zeydan, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Yusuf Melih Turan, Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yanı sıra iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından yoğun bir katılım gerçekleşti.

Pop müziğin efsane isimlerinden Mansur Ark ve Nez’in konserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığı Anka Yapı Eskişehir Başarı Ödülleri’ni Soner Yüksel ve Jülide Kadıoğlu sundu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Anka Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Aktürk şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren bu özel organizasyona ana sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek tüm finalistlere başarı diledi.

Eskişehir Başarı Ödülleri Proje Koordinatörü Ahmet Can Akdemir ise “Bu sene 4. kez yaptığımız bu organizasyon artık bir Eskişehir geleneği oldu. Ne mutlu ki her sene hem katılımcı hem oy kullanan sayısında önemli bir artış var. En önemlisi, Eskişehir, başarılı isimşer üretmek konusunda da oldukça başarılı. Ödül alanlara sevindiğimiz kadar alamayanlar için üzülüyoruz. Tüm finalistlerimiz ve adaylarımız kendi alanlarında başarıyı hak etmiş ve ödüle layık isimler. Çok kıymetli ve şehrin nabzını tutan bir jüri topluluğumuz vardı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinlik paydaşımız, değerli sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gecemize iştirak eden herkese sonsuz sevgilerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Borsa Başkanı Ömer Zeydan, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Berna Kızılbük, Evren Şahin, Baro Yönetim Kurulu üyesi Av Eylem Karacasu, Eskişehir Ekonomi Bölge Temsilcisi Ali Baş, ESGİAD Başkan Yardımcısı Sefa Üstünbaş, TOOB GKK Başkanı Yusuf Melih Turan gibi bir çok ismin jüri olarak yer aldığı Anka Yapı Eskişehir Başarı Ödülleri’nde ödül alan isim, kurum ve kuruluşların bazıları şöyle:

Ömür Boyu Başarı Ödülü: Kadir Çalışıcı

Ulusal Başarı Ödülü: Korel A.Ş. adına Serdar Korkmaz

Yılın İş Adamı: Bülent Ayva, Sanovit A.Ş.

Jüri Özel Ödülü: Zeydanlar A. Ş. adına Ömer Zeydan

Yılın İş Kadını: Özlem Günaydın, KYS Mobilya

Yılın Yatırımcısı: Emsa Jeneratör adına Erhan Yıldız

Yılın Girişimcisi: Ömer Benli, Benli Geri Dönüşüm

Yılın Eğitim Kurumu: Muttalip Özel Eğitim Anaokulu

Mesleki Başarı Ödülü: Meral Arpacı Akbulut

Mesleki Başarı Ödülü: Seray Kurtiş Kuyucu, Seray Kurtiş Sigorta

Mesleki Başarı Ödülü: Dr. Burcu Efelerli

Mesleki Başarı Ödülü: Prof. Dr. Tufan Öge

Mesleki Başarı Ödülü: Prof. Dr. Sadettin Dernek

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD)

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Lütfü Yüksel