'Süt ile birlikte hammadde ve yemde de tavsiye fiyatı açıklansın'

ADANA/EKONOMİ

Yaptığı yazılı açıklamada, süt fiyatıyla ilgili görüşlerini açıklayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiğ süt üretim maliyetinin belirlenmesinin bir standarda bağlanmasını ve geneli en iyi temsil edecek şekilde doğru tespit edilmesini istedi. Doğru, “Unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki üretici tarafından karşılanması durumunda, soğutma ve nakliye bedeli de ayrıca hesaplanacak ve bu bedele yüzde 20 KDV eklenerek alıcıya ayrıca fatura edilecektir” dedi.

“13.5 liraya alınıp, 36 liraya satılamasın”

Sektörün ihtiyaç ve beklentileri konusunda Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan Doğru, şunları kaydetti:

“Üretenin her zaman yanında olduğundan şüphe etmediğimiz sayın Bakanımızdan üreticilerimizin iki isteği vardır. Birincisi; piyasada ve borsalarda fiyatları belli olan hammaddeler ile üretilen yemde de bakanlığımızca maliyet belirlenerek en çok kullanılan yem gruplarında tavsiye fiyatı açıklansın ve keyfi zamlara son verilsin. İkinci olarak da; Tarım Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek onaylanan ve USK tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatı piyasadaki farklı yağ oranlarıyla pazarlanan kutulu süt fiyatlarının de temel girdi belirleyicisidir. O halde, yapılan ısıl işlem, yağının alınması, kutulanması ve pazarlanması gibi safhalar da incelenerek farklı yağ oranlarında kutu süt tavsiye fiyatı da belirlensin ve çiftçiden 13.50 TL’ye alınan çiğ süt, yağı alındıktan sonra kutulanarak 35-36 TL’ye kadar tüketiciye satılamasın.”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı ayrıca, açıklanan çiğ süt fiyatının üretimin devamını ve inek kesimlerini durdurup, çiftçinin kazanarak ayakta kalmasını sağlamasını diledi

"Üretici kazanmıyor, tüketici alamıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut USK’nin, çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 13.5 lira geçecek şekilde belirlenmesi kararına tepki gösterdi. Son 15 günde bile yem fiyatlarının en az yüzde 25 arttığına dikkat çeken Barut, "Bu şartlarda üretici kazanamadığı için ineklerini kesime göndermeye devam ediyor, yurttaşlarımız ise bakkal ve marketlerden süt alamaz hale geliyor. Bu kirli düzen ancak üretenin kazandığı, tüketenin rahatça alabildiği bir sistem kurulursa düzelir. Bunun yolu da üreticinin daha çok üretmesi ve kazanması için desteklenmesinden, tüketicinin de gelirinin artmasından geçer" dedi.