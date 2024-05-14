Eyüp Lojistik araç filosuna 110 adet IVECO S-WAY çekici ekledi

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

80 yılı aşkın deneyimi ile yurtiçi ve yurt dışı taşımacılık yapan Eyüp Lojistik, 110 adet IVECO S-WAY aracı bünyesine kattı. IVECO Gaziantep Yetkili Satıcısı Üstün-İş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen anlaşmada Eyüp Lojistik’e satılan araçlar teslim edildi.

Ağır, orta ticari kamyon ve hafif ticari araçların üretimi, geliştirilmesi ve pazarlanması alanında uluslararası bir lider konumunda olan IVECO’yu tercih eden Eyüp Lojistik, IVECO’dan 110 adet S-Way çekici satın aldı.

Düzenlenen törende kısa bir konuşma gerçekleştiren IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ‘’Öncelikle Eyüp Lojistik’e IVECO araçlarımıza güvenip IVECO S-Way çekicileri tercih ettikleri için hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. 110 adet IVECO S-Way çekici satışı gerçekleştirdiğimiz Eyüp Lojistik ağır yük taşımacılığında iddialı ve bu iddiasını IVECO S-Way ile de perçinlemiş oldu. Hem Avrupa’ya hem ülkemizin dört bir yanına lojistik hizmeti sağlayan Eyüp Lojistik, tercih ettiği IVECO araçlarımızla kat edeceği mesafeleri güvenle, konforla ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirecektir” dedi.

“İnsan ve çevre odaklı faaliyet gösterirken, teknoloji ile hizmet kalitemizi artırıyoruz”

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak’tan sonra Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık kısa bir konuşma yaptı. Bartık, konuşmasında IVECO’ya teşekkür ederek iyi bir iş birliği içinde olduklarını dile getirdi. Şirket olarak insan ve çevre odaklı faaliyet göstermeye, en son teknolojileri iyi bir şekilde kullanarak hizmet kalitemizi artırmaya, koordineli bir çalışma sistemiyle işimizi yapmaya, müşterilerimizin işini kolaylaştırmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Biz Eyüp Lojistik ailesi olarak uzun süreli müşteri ilişkilerine değer veriyoruz, umuyorum ki IVECO ile de bu alış veriş sonucunda uzun ve kalıcı iş birliklerine zemin oluştururuz.