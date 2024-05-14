Toplantıda kabul edildi: Bir ilde suya yüzde 20 indirim

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yakında maliyetleri daha fazla düşürerek bunu da vatandaşa yansıtacaklarını belirterek, hizmet ve proje maliyetlerinin daha da düşürülmesi için çalışma yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte birçok projenin ihalesiz ve belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirileceğini söyledi.

Bu politikanın sonucunda düşen maliyetlerin vatandaşa yine indirim olarak yansıyacağını kaydeden Alemdar, “ADASU HES, su üretiminde kullandığımız enerjinin yüzde 25’ini üretmek üzere devreye alındı. Sonrasında Akçay Barajı 40 milyon metreküp su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirildi. Üzerine yapılan HES’ler aynı zamanda enerji üretimi de sağlayan bir kaynak. Karaman’da kurulan GES ile de şehrin yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Tüm bu tesislerin toplam gelirine ve enerji üretimine bakıldığında maliyet artışının enerjiden kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarımızla elimizdeki imkanları doğru kullanarak maliyetlerimizi daha da düşüreceğimize inanıyoruz.” dedi.

"SASKİ çok güçlü bir kurum"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, maliyetler üzerine yapacakları çalışmaların sonucunda düşen giderleri vatandaşlara indirim olarak yansıtacaklarını da ifade ederek şunları söyledi: “SASKİ çok güçlü bir kurum. Makine parkuru çok geniş. İhalesiz iş yapabilecek düzeyde. Bundan sonraki süreçte elimizdeki imkanlarla, makinelerimizle işlerimizi kendimiz yapacağız. Önümüzdeki günlerde belediye genelinde maliyetlerimizi daha da düşüreceğiz ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti daha uyguna sunacağız.”