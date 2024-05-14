Kocaeli’de, ‘1. Uluslararası Sürdürülebilirlik için Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi’ yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7-10 Mayıs tarihlerinde yapılan 1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi’ne 9 ülkeden 300 akademisyen, araştırmacı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre süresince sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji ile biyomalzemeler, iklim değişikliği, biyoteknolojide yapay zeka ve dijitalleşme konuları ele alınarak sorunlar için çözüm yolları arandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Syed Atif Raza, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Multan Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ishtiaq Ahmad Rajwana, GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kongre; fikir, bilgi ve uzmanlık alışverişi için bir pota görevi görecek”

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Gezegenimizin karşı karşıya olduğu acil zorlukları ele almada biyoteknolojinin dönüştürücü potansiyelini keşfetmek için tek bir çatı altında bir araya geldiğini görmek beni büyük bir gururla dolduruyor. İklim değişikliği ve çevresel bozulmadan gıda güvenliği ve kamu sağlığına kadar, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar acil ve yenilikçi çözümler gerektiriyor. İşte burada, biyoteknoloji ve sürdürülebilirliğin kesiştiği noktada, daha iyi bir yarın için umut ve vaat buluyoruz” dedi.

Mantar, “Önümüzdeki birkaç gün boyunca bu kongre, biyoteknolojideki en son gelişmeleri ve bunların çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarını incelerken fikir, bilgi ve uzmanlık alışverişi için bir pota görevi görecek. Tarımsal ve tıbbi biyoteknolojiden endüstriyel uygulamalara ve biyoteknolojide gelişen yapay zeka alanına kadar, tartışmalarımız bu dinamik ve hızla gelişen alanın derinliğini kapsayacaktır” ifadesini kullandı.

Kongremizin teması olan “Sürdürülebilirlik için Biyoteknoloji Çözümleri”, biyoteknolojinin gücünü kamu yararına kullanmak için gösterdiğimiz kolektif çabanın özünü yansıtmaktadır diyen Mantar, “Bu tema, hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çevresel yönetim, sosyal eşitlik ve ekonomik refahı teşvik etmek üzere bilim ve teknolojiden yararlanma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yansıtmaktadır" dedi. Kongre boyunca fuaye alanında, sektörlerden gelen temsilciler stant açarak katkı sağlarken, GTÜ’de yürütülen sürdürülebilirlik projelerinin poster sunumları katılımcılar tarafından ziyaret edildi.