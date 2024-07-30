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Eyüp Lojistik’ten yeni nesil depolama çözümü

Eyüp Lojistik ‘Depootel’ konseptiyle, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Depootel çözümleriyle müşterilerine 1 metrekareden 100 bin metrekareye, 1 paletten 100 bin palete dek esnek depolama hizmetleri ve kişiye özel depo tasarım imkanları sunuyor.

Haber Merkezi
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Eyüp Lojistik’ten yeni nesil depolama çözümü
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GAZİANTEP

Gaziantep’in taşımacılık kuruluşlarından Eyüp Lojistik, taşımacılık hizmetlerinin yanında depolama hizmetlerinde de ihtiyaca göre göre esnek çözümlerle yardımcı oluyor. Müşterilerden oluşan talep neticesinde doğan Depootel konseptiyle Eyüp Lojistik; ithalat, ihracat ve imalat yapan firmaların yanı sıra bireysel depolama ihtiyaçlarına da hizmet veriyor.

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, stoklarını ve hammaddelerini depolayacak yeterli alanı bulunmayan firmalara çözüm sağladıklarını belirterek, bu ürünleri talebe göre; günlük, haftalık, yıllık olarak depoladıklarını, indirme yükleme, paketleme ve elleçleme (malların taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi, ayrılması, paketlenmesi), iç nakliye araç temini bunun yanında, stok sayımı da yaparak, müşterilerin işlerini kolaylaştırdıklarının altını çizdi.

Bartık, ‘’Depootel konseptimiz tıpkı bir otel gibi hizmet veriyor. Burada belirleyici olan unsur; ürün sayısı, metrekare ve süre. Hizmeti tamamen müşterimiz belirliyor. Örneğin ürünlerinin taşınmasını, paketlenmesini, barkodlanma, üretim/son kullanma tarihi kontrolü, etiketleme, yeniden ambalajlama, koli birleştirme, montaj, paletleme/palet bozma gibi spesifik işler müşterilerimizce talep edilebiliyor, sonrasında bu hizmetleri tamamen biz yapıyoruz. Bunun yanında depolanan ürünlerin ne kadarını satmak istediklerini belirttiklerinde ise, ürünlerinin stok sayımlarını yaparak kendilerine bilgi veriyoruz. Depolarımız 24 saat güvenlik personeli ve kapalı devre güvenlik kameraları ile kontrol ve kayıt ediliyor. Müşterilerimize anlık bilgi paylaşımları profesyonel çalışanlarımız tarafından, titizlikle yapılıyor Depootel’de müşterilerimizin taleplerine göre, her zaman ve her şekilde esnek depo çözümleri yer alıyor. Depootel’e ilginin her geçen gün arttığını memnuniyetle görüyoruz’’ diye konuştu.

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