TİM Başkan Vekili Kileci: Dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalar oyun dışı kalır

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TİM Başkan Vekili Kileci, Bloomberg HT'de yayınlanan Gündem Teknoloji Programında, dijital dönüşüm ve e-ihracat konularında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kileci, Türk sanayicisinin dijital dönüşümün önemini kavradığını, dijital dönüşüme büyük önem verdiğini ifade etti. Kileci: "Günümüzde e-ihracat tüm dünyanın olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Türk sanayicisi, elinden geldiğince, gücünün yettiğince tüm yeniliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalar oyun dışı kalacaktır. Biz bu değişim ve dönüşüme daima dahil olmalıyız." dedi.

Dijitalleşmeye karşı koymak mümkün değildir

Devletin dijital dönüşümle ilgili önemli desteklerinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Kileci, firmaları bu desteklerden yararlanmaya çağırdı. Kileci, dijital dönüşüm ve e-ihracatla ilgili şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte veri çok önemli. Verilerin okunması, raporlanması, analiz edilmesi ve bu verilerden çıkan değerleri bundan sonraki üretim sürecine yansıtmak çok önemli olacaktır. Eski yöntemlerle yapılacak işler belli. Ama dijital dünyada bunun ucu açık. Her türlü raporlamayı, bilginin değerlendirmesini, geçmiş tecrübeleri daha iyi yapmak adına dijitalleşme bu işin en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Dolayısıyla insanların dijitalleşmeye karşı koyma gibi bir lüksü, seçeneği yok. Siz global düzeyde işler yapmak istiyorsanız, şirketinizi, işinizi, ülkenizi daha iyi yerlere taşımak istiyorsanız değişime ayak uydurmanız gerek. Sanayicimiz de bu konuda son derece istekli.

Kg başına birim ihracat değerimiz 1,48 dolar

İhracatta katma değeri sağlamak çok önemli. Nitelikli ihracat daha çok Euro bölgesine yapılıyor. Kilogram başına birim ihracat değeri önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye olarak tüm dünyaya yaptığımız ihracatta, birim ihracat değerimiz geçen yıl 1,48 dolar idi. Bu yıl 1,43 dolara düştü. Euro bölgesine baktığımızda ise, bir önceki yıl 2,03 dolar iken bu yıl 1,81'e düştü. Ama bu düşüş, pazarlardaki daralma ile alakalı bir konu. Sıkılaşma, daralma, arz-talep dengesindeki değişikliklerle ilgili. Sadece bizim değil tüm dünyanın yaşadığı bir sorun. Bizim en çok etkilendiğimiz noktalardan bir tanesi de ihracat yaptığımız ülkelerdeki problemler. O problemler bizi de doğrudan etkiliyor.

Katma değerli ürünlere yönelmeliyiz

Genel ihracat birim değerinin artması için çok ciddi çalışmalar var. Katma değerli, sürdürülebilir, çevreci üretimler için önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlar öyle kısa sürede yapılacak şeyler değil. Kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapıyoruz. Verileri iyi analiz edip, geleceği buna göre planlamak gerek. Dünyada tüm pazarlarda daralma var. Tüketim alışkanlıkları, öncelikler ve tercihler değişti. Bunu iyi okumak gerek. Artık dünyada artık kimsenin önceliği lüks tüketim değil. Çünkü kaynaklar sınırlı. Her şeyi daha ekonomik daha kısıtlı şartlarda, ihtiyacımız kadar kullanmamız gerek. "

E ticaret katlanarak büyüyor

TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, ülke olarak e-ticarete, e-ihracata büyük önem verdiklerini de vurgularken; bu konuda TİM, TOBB ve Bakanlık olarak birlikte hareket ettiklerini söyledi. Kileci, e-ihracatla ilgili şunları ekledi:

"2023 yılında e-ticaretimiz yüzde 115 artışla 1,85 trilyon Türk lirası oldu. Ama bu yıl sonuna kadar bu rakamın 3,4 trilyon lira olması bekleniyor. Geçen yılki rakamları yakalamış ve geçmiş durumdayız. İşlem adedi de 5,9 milyar adetten 6,7 milyar adete çıktı. Elektronik ticaret, elektronik ihracat hızla artarak, katlanarak devam edecek. Ülke olarak e-ihracatla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Devletin bu konuda ciddi destekleri var. Bu destekleri değerlendirmek gerek.’’ dedi.