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Türkiye’nin temiz enerji kümesi ENSİA 8 yaşında

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) 8’inci yaşını kutluyor. 130 kurumsal üyesinin sağladığı istihdam 60 bini aşan ENSİA, Türk temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. 2022 yılında Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA, aynı anda üç Avrupa Birliği projesi ve bir Ur-Ge Projesini aynı anda yönetecek uzman kadrolarına sahip bulunuyor.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin temiz enerji kümesi ENSİA 8 yaşında
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İZMİR / EKONOMİ

Geçen sekiz yıldaki çalışmaları hakkında bilgi veren ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, derneğin İzmir merkezli olmasına rağmen İstanbul’dan Mersin’e, Adana’dan Malatya’ya kadar Türkiye’nin çok farklı kentlerinden güçlü şirketleri tek çatı altında buluşturduğuna dikkat çekerek, “Aralarında benim de yer aldığım bir avuç temiz enerji gönüllüsünün 2016 yılında çıktığı yol, ülkemizin temiz enerjide kaydettiği ivmeye paralel şekilde ilerledi. Gururla ifade edebiliriz ki bugün temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasındayız” dedi.

Kalaycı, ENSİA’nın İzmir Kalkınma Ajansı ile paydaşı olduğu, 2020-2023 yılları arasında Avrupa Birliği’nden 3 milyon euro hibe desteği almaya hak kazanan Best For Energy projesinin temiz enerji sektörünün veri tabanının oluşturulmasında hayati rol üstlendiğini hatırlattı. Derneğin, kariyer planlarını temiz enerji sektöründe yapmak isteyen mühendis adayı gençlerin buluştuğu “ENSİA Genç” yapılanmasının herkese gurur veren bir büyüklüğe ulaştığını sözlerine ekleyen Kalaycı, “ENSİA Genç, kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarımızın bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor” diye konuştu.

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