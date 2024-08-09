Fatma Şahin: Gaziantep’te 100 bin yeni konuta ihtiyacımız var

TUBA CANPOLAT - AYHAN DUMAN

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nasıl Bir Ekonomi Gaziantep Bölge Müdürlüğü ekibini ağırladı. Şahin, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrasında yürüttükleri çalışmaların detaylarını Ekonomi Gazetesi ekibiyle paylaştı. İlk andan itibaren sahada olduklarını aktaran Şahin, bütçelerini tamamen deprem bölgesi için seferber ettiklerini söyledi. Şahin, depremde kaybedilen yapı stoku ile birlikte kent genelinde 100 bin yeni konuta ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Nasıl Bir Ekonomi Gaziantep Bölge Temsilcisi Nihat Düzgün, Muhabirler Tuba Canpolat, Ayhan Duman ve Müşteri Temsilcisi Tuğçe Örün, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Şahin, Gaziantep’e yönelik yürütülen çalışmalar, Fırat-OSB İsale Hattı, Dülük-OSB Tüneli, Amanos Tüneli, Haydi Sofraya, BUSEM, konut projeleri, kadına yönelik istihdam projeleri ve asrın felaketi sonrası Gaziantep’te devam eden toparlanma süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Gaziantep’in tarıma dayalı bir sanayi şehri olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şehir ekonomisi çok önemli, bizde gıdaya dayalı sanayi gelişmiş vaziyette. Un, makarna, yağ fabrikalarımız elimizdeki en büyük kümeleşmemiz. Diğer kümeleşmelerimiz halı ve kimyada kendini gösteriyor. Böyle baktığımız zaman bizim gıdaya dayalı sanayimizde iş, dönüp dolaşıp toprağa dönüyor. Biz UNESCO’nun Gastronomi kentiysek bunun sürdürülebilmesi topraktan, tarımdan geçiyor. Biz bunu gördüğümüz için 2014 yılında Tarım Daire Başkanlığı’nı kuran ilk belediye olduk. Bu daireyi kurmamızın nedeni, yeşil ekonomi, tarıma dayalı ekonomide çiftçinin akıllı tarım konusunda bilgilendirilmesiydi. Toplu olarak gübre, mazot, tohum dağıttık. Nerede en iyi ne yetişiyorsa destekledik. Bu bağlamda Araban Sarımsağı Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan ürünlerimizden biri oldu mesela. Oğuzeli ilçemizde kurutmalık ön plana çıktı. Bu ilçemiz, sosyal yardımı en az alan yer. Çünkü insanlar çalışma hayatının içinde, kadınlar çalışma hayatının içinde. Kimse sosyal yardım talebinde bulunmuyor’’ dedi.

Tarımsal üretimde suyun önemli olduğunu da aktaran Şahin, “Biz çalışmalarımızı yaparken tarımda en önemli şeyin su olduğunu gördük. Toprak bereketli ama sulama yapamazsanız verim alamıyorsunuz. Suyu yönetmemiz gerekiyordu, Can Suyu Projesi başlattık. Su yönetimi hem içme suyunda hem sulama suyunda önem arz ediyor. Şu anda biz sulamada elektrik maliyetini düşürmek için 5 megawattlık güneş enerji sistemi kurduk. İslahiye’de de bunu yaptık. Enerji A.Ş. şirketimizi bu sebeple kurduk’’ diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK OLUYORUZ

Kadın istihdamına da değinen Başkan Şahin, kadınların iş hayatına dahil olması adına Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili ise şunları söyledi:

‘’Şehir ekonomisi bizi ilgilendiriyor bu sebeple kadın kooperatiflerimizle fuarlar, çalıştaylar düzenliyoruz. Kadın kooperatiflerinde bizim amacımız kadınlara ortak çalışmayı öğretmek. 19 kadın kooperatifimiz var şu anda. Bakanlıkların kadınlara sunduğu imkanları çoğu kadın girişimci bilmiyor, biz arada köprü olup kadınların bu desteklere ulaşması için de ön ayak oluyoruz.’’

Haydi Sofraya Projesi’nin halktan büyük beğeni topladığını anlatan Şahin, ‘’Haydi Sofraya Projesi ile vatandaşlar 40 liraya 4 çeşit yemek yiyebiliyor lokantalarımızda. Biz projeyi Ramazan ayında başlattık. Gaziantep'te uygun bütçeyle kaliteli yemek yenebilecek Haydi Sofraya lokantalarımızın sayısını arttırıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak “Haydi Sofraya” projemizin hizmet noktalarını arttırarak 4’e çıkardık. Düztepe Çamlık ve Çınarlı Parklarında 2 yeni Haydi Sofraya Lokantası daha hizmet vermeye başladı. Halkımıza uygun ve kaliteli yemek hizmeti sunuyoruz. Kısa süre içinde Gazikent, KÜSGET ve Gaziantep Üniversitesi de bu hizmet noktalarına dahil edilecek.”

HALK EKMEK FABRİKASI KURUYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurma kararı aldıklarını aktaran Şahin, ‘’Haydi büfelerimizi kurduk öncelikle, burada meslek liseli çocuklarımızın ürettiği ekmekleri sattık. Çocuklar bütçelerine katkı sunan bu imkanı çok sevdi. Makinelerin alınmasını sağladık. Şu an meslek liselerimizde baklava ve çikolata da üretiliyor. Haydi büfelerindeki ekmeğe çok fazla talep var. Fabrika kurmaya karar verdik, şu anda ekmek fabrikamız tamamlanmak üzere. Günde 120 bin ekmek üretimi için hazırlıklar tamam. Haydi’ler çok tutunca biz sabit gelirliler için 4 çeşit yemeği 40 liraya sunmaya başladık. Çok yüksek memnuniyet oluştu’’ ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ESERİM; BUSEM

Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezlerinin (BUSEM) kendi dönemine yapılmış en iyi iş olduğunu dile getiren Şahin, ‘’GATEM Bölgesi tamamen sıkışmıştı, BUSEM ile o bölge yeni bir hayat buldu. Fıstıkçılar, GATEM ve Ayakkabıcılar başta olmak üzere, arsasını tahsis ettiğimiz, alt yapısını Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı, üst yapıyı kooperatif olarak yaptığı bir model ortaya koyduk. GATEM’deki toptancılar ve fıstıkçılar taşınmaya başladı. Orada bir yaşam alanı olmaya başladı. Milletvekillerimiz ile görüştük, girişimlerimiz sonucunda Ulaştırma Bakanlığımız tarafından BUSEM’e maliyeti 700 milyon TL olan köprülü kavşak yapacak, ilgili proje ihale aşamasında. Bu modelde, ‘’Daha fazla konut ve dükkan nasıl üretilecek, kira fiyatları nasıl düşecek?’’ sorusuna yanıt olarak Gazi Konut’u devreye aldık. Gazi Konut olarak kendimiz yapacağımız 10 bin konut için arsalar belirledik, alt yapıyı getiriyoruz. Uygun ödeme şartlarıyla konut edinme imkanı sağlıyoruz. Yalnızca TOKİ ve devlet kurumlarından beklemeden müteahhitlerin de işin içine girmesini sağlayacak çalışma yapıyoruz. Kooperatiflere hazine arazisi tahsis ediyoruz, tüm alt yapıyı belediye olarak biz getiriyoruz ve üst yapıyı kendilerinin yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

100 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR

Gaziantep’te 100 bin konuta ihtiyaç olduğunu söyleyen Şahin, ‘’Asrın Felaketi ile birlikte Gaziantep’te konut alanında çok büyük bir arz-talep sorunu var. Bu sorunu gidermek için tüm metotları kullanıyoruz. Kendi şirketimizi ve kooperatif altyapımızı güçlendirdik, özel sektörün bizden istediği talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bize dair olan tüm argümanları hızlı bir şekilde yönetiyoruz. Ancak bizim 100 bin konut açığını hızlı tamamlamamız için en büyük sorun finansa ulaşmak. Bununla alakalı hem belediye olarak biz çalışıyoruz hem de ilgili bakanlıklarımız çalışıyor. Tek başına bir birimin altından kalkacağı bir iş değil, tüm ilgililerin bir arada çalışması gereken bir konu. Büyükşehirlerin halihazırda en büyük sorunu konut açığını kapatmak. Bizde bu sorun daha belirgin. Çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz ’’ dedi.

YEŞİL SANAYİ İÇİN KRİTİK ADIM

Yeşil Sanayi hedefleri doğrultusunda Gaziantep OSB Başkanlığı ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade eden Şahin, ‘’Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) arasında imzalanan protokolle, sanayiden çıkan atık suların arıtılacağı yeni Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi, şehre kazandırılacak. Tesisin devreye alınmasıyla beraber Samözü Deresi’ne deşarj edilecek su çevreye zarar vermeyecek ve tarıma elverişli hale getirilecek. Proje ile yeşil sanayi hedefleri için adımlar atılacak, şehrin doğası korunacak. Tesisin yılsonunda inşasına başlanması hedeflenirken, 2 yıl içinde tamamlanmasını planladık’’ ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP GAOSB’NİN SU SIKINTISI ÇÖZÜLECEK

Fırat Nehri suyunun GAOSB’ye getirilmesi ile ilgili başlatılan Fırat-OSB Su İsale Hattı Projesi’ne ilişkin de konuşan Şahin, şunları söyledi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğinde inşası devam eden Fırat-OSB Su İsale Hattı ile Fırat Nehri’nin bereketli suyu sanayi bölgesine ulaştırılarak üretimde su sıkıntısı çözülecek. Proje, 2024 yılının sonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Gaziantep’in lokomotif konumundaki sanayisinin suya kesintisiz, kaliteli ve daha ucuza kavuşmasıyla suya dayalı üretim çeşitliliği artacak. Proje ayrıca yer altı su kaynaklarının korunması bakımından büyük yararlılık sağlayacak, doğal denge korunacak. Yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri’nden gelecek su için 43 kilometrelik bölümde çelik boru yerleştirme ve inşaat çalışmalarında sona gelinerek projenin önemli kısmı tamamlandı.’’

GAOSB’YE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Gaziantep’te ulaşım konusunda büyük yatırım projeleri olduğunu aktaran Şahin, ‘’Metro Projesi, Dülük-OSB Tüneli noktasında yatırım programlarına devam ediyoruz. OSB Tüneli ile ilgili kısımda Ulaştırma Bakanlığımız ile protokolümüzü yaptık. Projenin 3’te 1’ini biz, 3’te 1’ini Karayolları ve kalan kısmı ise Gaziantep OSB’nin yapacağı şekilde OSB Tüneli Projesi’ni başlatıyoruz. Projede ihale aşamasına gelindi. 7 kilometre uzunluğunda tünel çok önemli bir proje. 5 adet köprülü büyük kavşak var. Gaziantep OSB’ye giden 300 bin kardeşimiz kentin trafiğinde dolaşıp duruyor. İşçilerimizin 15 dakika içerisinde işyerlerine ulaşacağı ve trafik sorununu büyük oranda çözecek en büyük projeye imza atıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

GAOSB İLE KONUT İŞBİRLİĞİ

Gaziantep OSB’de çalışan işçilerin konut sorununa çözüm için önemli bir protokole imza attıklarını söyleyen Şahin, ‘’Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep OSB Başkanlığı olarak işçilerin konut ihtiyacını karşılamak için protokol yaptık. Sanayi Bakanımız ile konuyu konuştuk, yeni bir yönetmelik hazırlıyorlar. Hedefte Sanayi Bölgesinin yanında konut ihtiyacını da tamamlamak var. Öte yandan OSB’de çalışanların yüzde 70’i Şahinbey Bölgesinden gidip geliyor. Kuzeyşehir modelinde olduğu gibi yeni konut alanlarını Sanayi Bölgeleri içerisine yapılacak. Sanayi Bölgelerini genişletip, konut alanlarını da OSB içerisinde çözüldüğü zaman iş dünyası için de büyük kolaylık sağlanmış olacak. Çünkü iş dünyası da kendi çalışanının konut sorununa çözüm arıyor. Sanayicilerimiz, çalışanların konut ihtiyacını ortadan kaldıracak sosyal sorumluluk projesinde yer almak istiyor. Bunların hepsi kentin Gaziantep Modeli ile yoluna devam etmesini sağlıyor” dedi.

BÜTÇEMİZİ DEPREM BÖLGESİNE HARCADIK

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı dışında zarar görmediği yönünde bir algı olduğunu dikkat çeken Başkan Şahin, ‘’Böyle bir durum yok. Yalnızca Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde 15 bin konut kaybettik, Nurdağı’nın yüzde 80, İslahiye’de ise yapı stoku yüzde 55 oranında azaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’dan bütçe beklemeden bütçemizi deprem bölgesine harcadık. Mali disiplin açısından bizi çok zorlayan ancak insani açıdan gerekli olan tüm olanaklarımızı seferber ettik. Geldiğimiz noktada 1,5 yıl içinde en fazla konut Gaziantep’e yapıldı. TÜBİTAK işbirliğiyle 5 yıl önce Deprem Master Planını hazırladık. Deprem Master Planı kapsamında sert zemin çalıştık, mikro bölgelemeleri yaptık. Bakanlık eliyle TOKİ konut ihalesine çıktığı zaman en hazır olan il Gaziantep idi. Nurdağı’nın yeniden inşa edileceği bölge ile ilgili statik ve jeopolitik tüm veriler bizim elimizde hazırdı. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ihaleye çıkıldı, konutların önemli bir bölümü tamamlanmak üzere. Kış ayları gelmeden konteynerlerde yaşayan vatandaşların 4’te 3’ü evlerine taşınacak. İhtiyaçlar tek başına konut alanı ile bitmiyor. Türkiye Tasarım Vakfı ile bir makro imar çalışması yaptık. Bu noktada yeni İslahiye ve Nurdağı’nın nasıl kurulacağını Japonlarla çalışmıştık. Bu noktada Türkiye Tasarım Vakfı, İslahiye ve Nurdağı’nı doğru bir şekilde birbirine bağlamak için Türkiye Tasarım Vakfı ile buna başladık. Mikro anlamda ise Nurdağı’nda bir meydan çalışmasına başlayacağız. Sanayi Bakanlığımız bölgeyi endüstri bölgesi ilan etti. Çıkan her ürün yeşil ürün olacak ve yüzde 100 ihracata gidecek’’ ifadelerine yer verdi.