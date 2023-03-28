Finans dünyası Bera Holding iftarında bir araya geldi

Burcu SUNA



KONYA - İftar programında, bir açıklama yapan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonumuzda siz değerli finans dünyası yöneticileri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milletçe son derece mahsun bir Ramazan ayını idrak etmekteyiz. 6 Şubat tarihli depremler sadece bölge insanımızı değil, hepimizi derinden sarstı. Konya’mız tüm imkanlarını seferber ederek, başta devletimizin kurumları olmak üzere, yerel yönetimler, özel sektör, STK’lar ve gönüllülerimizle birlikte büyük bir dayanışma sergileyerek acıları hafifletmeye çalıştı. Bera Holding olarak, depremin 24’üncü saatinde bölgeye ulaştık. Geride kalan 50 günde tüm şirketlerimizin katkısı ile 7 milyon TL’yi aşan ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Geçirmekte olduğumuz kış şartları nedeniyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı konutlara geçişleri öncesi konteyner kentlerin kurulmasını önceliklendirmeye çalıştık. Bu amaçla Konyaspor’un Nur Dağı’nda tamamlamak üzere olduğu konteyner kente 50 adetlik konteyner ile destek verdik. Çatısı altında iftar ettiğimiz Bera Otel Konya, Şubat ayı boyunca 350 odasını bini aşkın depremzede kardeşimize açarak önemli bir ev sahipliğini yerine getirdi. Bu mücadelenin uzun soluklu, çok yönlü olacağının bilinci içerisinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi siz kıymetli misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 2022 yılı faaliyet raporuna atıfta bulunan Kaya sözlerine şöyle devam etti; “Mart ayının ortasında geçen yılın konsolide faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşmıştık. 233 milyon TL’yi aşkın toplam yatırım miktarımız ile önceki yıla göre yatırımlarda %100’e yakın bir artış gerçekleştirdik. Ülkemiz için üretim odaklı sürdürülen bu çabalarımız esnasında sizlerle yatırım açısından önemli iş birliklerine imza atmaktayız. Bu vesile ile yatırım, istihdam, üretim faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli banka ve katılım bankalarının yöneticilerine ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İçerisinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa, huzur ve kardeşlik getirmesini ve bizlerin gönüllerini birleştirmesini diliyorum. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bu vesile ile rahmet niyaz ediyoruz.”

Bera Konya Otel’in teras katında yeni yüzü ile ilk misafirlerini ağırlayan Firuze Salon, 2.254.000 TL bir yatırım bütçesi ile hizmet vermeye başladı. Firuze Salon 175 m2’lik alanı, tiyatro, sınıf, U masa düzeni şeklinde alternatifleri ile 40-150 kişi arasında değişen sayıda misafiri ağırlama imkanına sahiptir. Düğün, toplantı, seminer ve yemek gibi özel ve çok amaçlı organizasyonlar için anlamlı etkinliklerin buluşma noktası olan tesis, Konyalıların hizmetine sunulmuş olup, önemli bir ihtiyacı karşılayacak potansiyeldedir. Birçok büyük uygarlığa ev sahipliği yapan Konya’mızın tam kalbinde yer alan Bera Konya Otel; Konya Havalimanı’na 17 km, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 8 km, Konya Tren İstasyonu’na 1 km uzaklığı ile ulaşımın çok rahat sağlanabileceği bir konumda bulunmaktadır.