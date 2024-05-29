Fındıkta Sürdürülebilirlik Eğitimi Sakarya’da gerçekleştirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, kaynakların tükenmesinin, yaşamın devamlılığını güçleştirdiğini belirterek, bu noktada gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek amaçlı sürdürülebilirlik çalışmalarının gün geçtikçe önem kazandığını söyledi.

“Modernleşen dünyada sürdürülebilirlik, zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.” diyen Genç, şu ifadeleri kullandı: “Bu bağlamda hem kişi hem de şirketlere büyük görevler düşmektedir. Sürdürlebilir tarım tarımın uzun vadede fayda sağlar. Çoğumuzun da hakim olduğu üzere dünya fındık üretiminin yüzde 65-70’ini ülkemiz karşılamaktadır. Ülkemizin stratejik ürünü olduğu kadar, en büyük ihraç ürünü olan fındık konusunda da sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yapılmasının gerekliliği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.”

Sektörün ihracatına fayda sağlayacak her türlü organizasyonun bir parçası olmayı önemsediklerini belirten İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Kurt ise son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevresel değişimlerin etkileri nedeniyle verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi kavramların daha görünür hale geldiğini belirterek, ihracatımızda en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ndeki Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek ihracat ayağında farkındalığın arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.