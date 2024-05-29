Astranova Tarım, “Çevik Organizasyon Projesini’’ duyurdu

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Çevik organizasyon anlayışıyla gerçekleştirilen bu yeni proje ile şirket, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilme ve daha esnek çalışma süreçleri oluşturabilme amacını taşıyor. Projelerin daha hızlı ve esnek bir şekilde ilerleyerek, değişen müşteri taleplerine anında uyum sağlayarak cevap vermesi hedefleniyor.

Astranova Tarım Genel Müdürü Derya Özcan, şirketin köklü bir dönüşüm sürecine girdiğini açıkladı. Çevik yönetim yaklaşımı, çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve hızla değişen çağda rekabet gücünün artacağına dair güçlü bir inanç oluşturdu. Astranova Tarım ekibi tarafından yönlendirilen bu dönüşüm, şirketin daha güçlü ve rekabetçi bir şekilde yoluna devam edeceği konusunda kesin bir vizyon sunuyor.

Projenin temel prensipleri arasında, sistematik ve etkili takım çalışması ön planda bulunmaktadır. Ekip üyelerinin sık sık iletişim halinde olmaları ve işbirliği yapmaları sağlanarak projelerdeki verimlilik artırılmaktadır. Sürekli geribildirim vermek ve almak da projenin önemli bir parçasını oluştururken, müşterilerden alınan geribildirimler doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yapmak ve sonuç odaklı hareket etmek işin özünü oluşturmaktadır. Esneklik ise değişen müşteri taleplerine anında cevap verebilmek için, değişime uyum sağlayabilen planlama ve uygulama süreçlerinin kullanılmasını içermektedir.

Bu projeyle birlikte "Çevik Organizasyonun", müşterilere sürdürülebilir, hızlı ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı amaçladığı belirtilmektedir.