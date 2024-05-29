Kayseri tramvayları rüzgâr enerjisiyle çalışacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi raylı sistem ağında günlük yaklaşık 200 bin yolcuyu taşıyor. Yıllık 32 milyon kilovat/saat enerji tüketimi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. tarafından toplu taşımanın sürdürülebilir finansmanını oluşturmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanım payını arttırmak amacıyla Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) Projesi hazırlandı. Proje kapsamında İncesu’da toplam 21 megavat güce sahip, 3 adet rüzgâr enerji türbinler yapılacak ve yılda 60 milyon kilovat/saat enerji üretimi sağlanacak. Raylı sistemin ihtiyacından arta kalan, öz tüketim fazlası enerjiden de gelir sağlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Müşavirlik Telekomünikasyon San. Tic. AŞ’ye, projenin finansmanı için 22 milyon 252 bin euro borçlanma yetkisi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek olacağını belirterek, “Bu projenin hayata geçmesiyle, 21 megavatlık, yılda 60 milyon kilovat enerji elde edeceğiz. Yerimiz hazır. Proje İncesu’da hayata geçecek. Kredi için de ön görüşmeler prensip olarak tamamlandı. 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, yerli bir finansman kullanacağız. Muhtemelen Eylül-Ekim gibi üretime başlayacağız” açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise, projenin ekonomiye katkısının aylık 30 milyon TL’yi bulacağını söyledi. Canbulut, “21 megavatlık yılda 60 milyon kilovat üretim şu demek oluyor: Raylı sistemde tükettiğimiz tüm enerjinin karşılanması, neredeyse bunun bir misli de artı enerji üretilmesi, ürettiğimiz enerji ile de finansmanın karşılanması anlamına geliyor. İzinlerimiz biter bitmez, meclisimize sunduk. Ekonomiye katkısı aylık 30 milyon lira olacak bir proje” dedi.