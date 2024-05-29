Pimtaş ve LC Waikiki iş birliğinde yapay zeka konulu toplantı gerçekleşti

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Swiss Steel Çelik A.Ş. firmasının konferans salonunda düzenlenen toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, GETİP Başkanı Resul Orman, Genç MÜSİAD Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ömer Faruk Uysal, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, LC Waikiki E-Ticaret CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş ve çok sayıda iş insanı katılım gösterdi.

Yarışta olmak için dönüşüm şart diyen LC Waikiki E-Ticaret CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, “İnsana değer katmak, katılım ve adanmışlık, ölç ve geliştir, kazanımlar, net strateji, doğru organizasyon, çalışan gelişimi, fikir birliği, doğru yetenek ve inovasyon” konuları önceliğimiz ve iş stratejimizdir” dedi.

“Sanayileşmede değişim ve dönüşüm şart”

Gebze’nin sanayi ile özdeşlemişmiş bir kent olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, “Bu tür söyleşiler çok anlamlı, burada yer alan üreticilerimize, sanayicilerimize ve esnaflara işleriyle alakalı da sunumlar yapılabileceğini düşünüyorum, naçizane. Bölgenin sanayi haricinde, Teknik Üniversitesi, Bilişim Vadisi, TÜBAİTAK Serbest Bölgesi gibi zenginlikleri var. Sanayi ve üniversitesi iş birlikleri de bölgemizde devam ediyor” dedi.

Söyleşi hakkında da konuşan Soba, “Değişim ve dönüşüme ayak uyduramayanlar görevlerini ve işlerini kaybedecek. Sanayileşme de ise değişim ve dönüşüm döneminde bir şeyler kaçırdık. Özellikle bilimde ve teknolojide trendi yakalayacağız, yakalamak için de ciddi gayret içerisindeyiz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda katkı sunmaya, kendi alanlarımızla ilgili hizmet etmeye müthiş gayret gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

“Teknolojiye önem vermemiz gerekiyor”

Zaman kavramının öneminden bahseden Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, “Teknoloji de hız getiriyor, hız da finansmanı getiriyor. İnsanın en basitlerini düşündüğü zaman hızı sağladığımızda neler kazanacağımızı, yılların büyük sanayi devlerine baktığımızda hızı yakalayamayan, teknolojiyi yakalamayan firmalar ile aradaki farkı görüyoruz, cirosal farkları. 10 yılda gelinen rahatlık ile 100 yıllık işletmeyi nasıl geçtiğini görebiliyoruz. O yüzden teknolojiye önem vermemiz gerekiyor, bu da tamamen hızla alakalı. Aynı zamanda enerjileri desteklemeye önem verelim” dedi.