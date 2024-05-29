İnşaata kadın eli dokunacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Konya’da “İnşaatta Kadın Eli” projesini hayata geçiriyor. İnşaat sektöründe yaşanılan eleman açığına çözüm olmak amacıyla başlatılan proje ile Konya’da kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 15 kadın kursiyere Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilecek eğitimin ardından staj yapmaları ve istihdam edilmeleri sağlanacak. TOBB Konya KGK öncülüğünde, Konya Ticaret Odası (KTO), KTO Mesleki Eğitim Merkezi, Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) ve Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) işbirliği ile yürütülecek projeye sektörden firmalar malzeme ve usta personel desteğiyle katkı sağlayacak.

Proje ile ilgili bilgi veren TOBB Konya KGK Başkanı Meryem Betül Özkardeş, “Ülkemizde kadınların işgücü piyasasına ve istihdama yeterince katılamadığı görülmektedir. Ülkemiz nüfusunun yüzde 49,9’unu oluşturan kadınların çalışma oranı erkek nüfusun çalışma oranına göre çok düşük seviyededir. TOBB Konya KGK olarak kadınların iş gücüne katılmalarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı zamanda inşaat sektörünün usta ve işçi taleplerine çözüm oluşturmak amacıyla İnşaatta Kadın Eli projesinin çalışmalarına başladık. Projemiz ile yerel paydaşlar arasındaki işbirliği sayesinde, mesleki eğitimdeki kız öğrenciler öncelikli olmak üzere kadınların inşaat teknolojileri konusunda mesleki eğitim alması sağlanacak. Bu projenin bir başka özelliği, toplumsal önyargıların aksine inşaatlarda kadınların çalışabileceğini ortaya koyması olacaktır. İlk etapta 15 kursiyerin eğitim alacağı projenin faaliyetleri Haziran ayında hayata geçirilecektir. Eğitim alan kadınlar proje paydaşları aracılığıyla istihdam edilecektir. Projeye katkı sağlayan Konya Ticaret Odası’na, KTO Mesleki Eğitim Merkezi’ne, KOMÜT’e, KONTİMDER’e ve sektörden firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.