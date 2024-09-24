  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor
Takip Et

Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor

Bu yıl 7. kez düzenlenen ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ 39 ülkeden 250’den fazla yabancı alım heyetini yerli gıda üreticileri ile buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Ali Şahin
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor
Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ 7. kez kapılarını açtı. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer aldığı fuarın açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yaklaşık 39 ülkeden 250’nin üzerinde yabancı alım heyetiyle birlikte aynı zamanda bölgenin de en büyük gıda buluşmalarından birini yapıyoruz. Pandemiyle birlikte şunu gördük ki bütün dünyada gıda en stratejik alanlardan bir tanesi ve bu anlamda da kendi kendine yeten, hem bölgeleri, hem şehirleri hem ülkeyi ortaya koyma adına da Bursa olarak zaten çok verimli topraklara sahibiz. Ve bu toprakların ürünlerinin alıcılarla buluşması adına da özellikle yakın coğrafyadaki tüm alıcıları Bursa'mızda ağırlıyoruz. Burası, katılan tüm üreticilerin yapmış oldukları ürünlerini alıcılarla buluşturup kendilerini tanıtabildiği önemli bir platform” dedi.
Fuara yurtdışından gelen katılımı beğendiğini ifade eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise “Bu fuarların Türkiye genelinde, üretim faaliyetlerinin daha fazla olan bölgelerde, olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa’nın yanı sıra birçok şehirden katılımcının ürünlerini müşterileri ile buluşturduğu ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ 26 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Şehirler
İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık
İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık
Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcı
Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcı
ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdi
ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdi
TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak
TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak
AHBİB Başkanı Memiş: Türk ihracatçılar maça 1-0 geride başlıyor
AHBİB Başkanı Memiş: Türk ihracatçılar maça 1-0 geride başlıyor
Retro İlaç, Türkiye'nin sağlıkta güçlü yüzü olmayı hedefliyor
Retro İlaç, Türkiye'nin sağlıkta güçlü yüzü olmayı hedefliyor