Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ 7. kez kapılarını açtı. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer aldığı fuarın açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yaklaşık 39 ülkeden 250’nin üzerinde yabancı alım heyetiyle birlikte aynı zamanda bölgenin de en büyük gıda buluşmalarından birini yapıyoruz. Pandemiyle birlikte şunu gördük ki bütün dünyada gıda en stratejik alanlardan bir tanesi ve bu anlamda da kendi kendine yeten, hem bölgeleri, hem şehirleri hem ülkeyi ortaya koyma adına da Bursa olarak zaten çok verimli topraklara sahibiz. Ve bu toprakların ürünlerinin alıcılarla buluşması adına da özellikle yakın coğrafyadaki tüm alıcıları Bursa'mızda ağırlıyoruz. Burası, katılan tüm üreticilerin yapmış oldukları ürünlerini alıcılarla buluşturup kendilerini tanıtabildiği önemli bir platform” dedi.

Fuara yurtdışından gelen katılımı beğendiğini ifade eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise “Bu fuarların Türkiye genelinde, üretim faaliyetlerinin daha fazla olan bölgelerde, olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın yanı sıra birçok şehirden katılımcının ürünlerini müşterileri ile buluşturduğu ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ 26 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.