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GAGİAD: "18 Mart her zaman bizlere ilham vermeye devam edecek"

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "18 Mart Çanakkale Zaferi bizlere her zaman ilham verecek" dedi.

Haber Merkezi
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GAGİAD: "18 Mart her zaman bizlere ilham vermeye devam edecek"
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GAZİANTEP

Konukoğlu açıklamasında, "18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Türk milletinin kahramanlık destanını bir kez daha gururla anıyoruz. Çanakkale, yalnızca bir askeri başarı değil; bağımsızlık, vatan sevgisi ve birlik ruhunun en güçlü ifadesidir. Milletimizin, imkânsızlıklar içinde gösterdiği azim ve kararlılık, bizlere her zaman ilham vermeye devam edecektir.Bu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkarak, ülkemizin geleceğine katkı sunmaya, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak, bizler de bu ruhla hareket ederek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, genç girişimcileri desteklemeyi ve iş dünyasında sürdürülebilir başarılar elde etmeyi görev biliyoruz. Çanakkale’de yazılan bu büyük destan, her alanda ilerleme kararlılığımızın en büyük ilham kaynaklarından biridir.

Bugün özgürce yaşıyorsak, bunu o büyük fedakârlığa borçluyuz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, milletimizin bu gurur gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. 

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