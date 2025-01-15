Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Kaya: “Kadın girişimcilere 200 milyar lira finansman sağladık”

Eray ŞEN/ADANA

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki etkinliğinin ve ticari başarılarının artırılmasına destek olmak amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Garanti BBVA iş birliğinde düzenlenen ‘Ticaretin Kadınları Buluşması’ 2025 yılı ilk toplantısı Adana’da yapıldı.

Adana Ticaret Odası’ndaki (ATO) toplantıda; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, ATO Başkanı Yücel Bayram, Adana İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal, Ak Parti Adana Milletvekili ve KAGİDER Kurucu Üyesi Sunay Karamık ile çok sayıda kadın girişimci buluştu. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, uçağında son anda ortaya çıkan uçuş iptali nedeniyle toplantıya katılamadı. Esra Bezircioğlu’nun konuşmasını KAGİDER’den Meltem Aydın katılımcılara aktardı. Meltem Aydın, 2025 yılı boyunca Türkiye’nin dört şehrinde Ticaretin Kadınları Buluşması yapılacağını açıkladı.

Daha sonra söz alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya KAGİDER ile 20 yıldır ortaklık değil, ‘yol arkadaşlığı’ yaptıklarını belirterek, “KOBİ’lerden, kadın girişimcilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak da bu işin başında olmak beni çok mutlu ediyor” ifadesini kullandı. Kurum olarak kadının güçlenmesinin girişimcilik unsuru ile olması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

“Bu programı dört başlıkta topladık, birincisi finansman. Sadece son beş yılda kadın girişimcilere 200 milyar liranın üzerinde finansman desteği verdik. Önümüzdeki dönem bu konuda çok daha istekli olduğumuzu belirtmek istiyorum. İkincisi kadın girişimci yarışmamız. İlk yıl 103 başvuru, bu sene 47 bini aştık. Bu yarışma ile de kadınlarımızı cesaretlendirmeyi istedik. Üçüncüsü; Kadın Girişimci Akademisi’ni kurup, beş binden fazla kadınımıza insan kaynağı, dijital pazarlama, muhasebe, finansal okur-yazarlık gibi birçok alanda eğitim verdik ve devam ediyoruz. Son olarak da müşteriye ulaşmaları, yeni pazarlara açılmaları için Ticaretin Kadınları Platformu ile satın almacılar ve kadın girişimcilerimizi buluşturuyoruz. Kadın girişimcilerimizin tedarik zincirinden daha çok pay alması için çalışıyoruz.”

İŞKAD Başkanı Gergin: Anadolu’nun yardımlaşma kültürü dünyada yok

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, Türkiye’nin en büyük gücünün nitelikli insan kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Tüm sektörlerde pırıl pırıl gençler, deneyimli tecrübeli iş insanları muhteşem bir uyum ve yardımlaşma içerisinde üretim ekonomisine destek veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde, rekabetten dolayı göremeyeceğiniz bu yardımlaşma ve destek olma kültürü, Anadolu insanının ve Türkiye’nin en güçlü yönlerinden biridir. Bu gücün itici motivasyonu eşliğinde daha çok üretmek ve üretime daha çok kaynak ayırmak durumundayız. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine, kadınlarımızın daha çok iş dünyasında yer almasıyla ulaşabileceğimizi düşünüyorum.”