GastroAntep Kültür Yolu Festivali başlıyor

GAZİANTEP

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağı Gaziantep olacak. Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan kadim şehir Gaziantep’te düzenlenecek Festival ile Gaziantep’in sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak. Festival, Gaziantep’in benzersiz mutfak kültürünü tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunacak.

Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep, 14-22 Eylül 2024 tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan farklı mekanlardaki etkinliklerde sanatçıların sanatseverlerle buluşacağı GastroAntep Kültür Yolu Festivali 14 Eylül Cumartesi günü Festivaller Parkı- Harikalar Diyarı’nda gerçekleşecek açılış programıyla başlayacak.

Festivalin ilk 2 gününde gastronomi başrolde

GastroAntep Kültür Yolu Festivali birbirinden ünlü isimlerle söyleşiler, paneller ve düzenlenecek workshoplar ile çeşitli etkinliklere sahne olacak. Açılış konuşmalarıyla başlayacak Festival programı kapsamında ilk gün Vahap Munyar moderatörlüğünde Mehmet Tuncay, Yıldırım Ahmet, Fikret Kileci, Halit Acar, Mahsum Altunkaya’nın katılacağı ‘’Gaziantep’te Gastronomi Sektörüne Yapılacak Yatırımlar, Girişimcilik Fırsatları & Yeni Ekonomik Modeller’’ paneli düzenlenecek. ‘’Turizm ve Gastronomi Sektöründe Yerel Destinasyonların Ulusal & Uluslararası Pazarlardan Pay Alması için Uygulanacak Ekonomik Modeller’’ paneli ile devam edecek açılış programı ‘‘Workshop Re-Thinking Fine Dining Leftovers- Alexandros Tsiotinis’’, ‘’Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Söyleşi’’, ‘’Arda Türkmen ile Söyleşi & Workshop’’, ‘’Workshop-Miller Prada’’, ‘’Mutfakta Ata Mirası Projeleri ile Geleneksel Yemeklerin Markalaşması & Ekonomik Değer Yaratma Potansiyel’’ paneli, ‘’Workshop Mediterranean Nomad Chef-Ernesto Ventós’’, ‘’Türk Mutfağı'nın Miras Restoranları ‘'Gelenekten Geleceğe’’ paneli, ‘’Somer Sivrioğlu ile Söyleşi’’, ‘’Dilara Koçak ile Söyleşi‘’, ’’Hürriyetin Gözüyle Gaziantep Turizm & Gastronomisine Bakış’’, ‘‘Workshop-Özge Şahin’’, ‘’Sürdürülebilir Gıda Üretimi: Doğa ve Çevre Üzerinde Olumlu Etkileri Olan Tarım Yöntemleri ve Gıda Üretim Teknikleri‘’ paneli ile devam edecek.

Festival kapsamında ayrıca ‘’Gaziantep'in Coğrafi İşaretlerinin Yerel Üreticiler, Bölge Ekonomisi & Kültürü Üzerindeki Katkıları’’ paneli, ‘‘Workshop (The Versatility of Rice with the Territory-Luis Valls Rozalén)’’, ‘’Workshop-Memet Özer’’, ‘’Geleneksel Mutfak Mirasının Korunmasında Kamu & Özel Sektör İşbirlikleri’’ paneli, ‘’Workshop-Luigi Taglienti (The Perception of a Moment)’’, ‘’Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri & Yerel Lezzetlerin Korunması‘’paneli, ‘’Workshop-Paolo Griffa (Technic from Pastry to Cooking)’’, ‘’Gaziantep'in Gastronomik Mirasının Uluslararası Arenada Tanıtılmasında Ödüllü Şeflerin Rolü & Katkılarının Ekonomik Sonuçları’’ paneli, ‘’Workshop-Willem Hiele’’, ‘’Mehmet Yalçınkaya ile Geleneksel Lezzetlerin Küresel Pazar ve Trendler Üzerindeki Etkisi’’ söyleşisi, ‘’Workshop-Rafet İnce’’ ‘’Workshop-Sahrap Soysal’’, ‘’Gaziantep’in Küresel Pazardaki Rolü & Yerel ve Uluslararası Stratejik Ortaklıklar'ın Şehir Ekonomisine Katkısı’’, ‘‘Ömür Akkor ile Sürdürülebilir Malzeme Seçimi & Sıfır Atık Stratejileri’’ söyleşisi, ‘’Atık Su- Claudio Chinali’’, ‘’Workshop-Jerez and Duende’’, ‘’Workshop-Türev Uludağ’’, ‘’Gastronomide Dijitalleşme & Dijital Menü Planlama Araçlarının İşletme Kârlılığı Üzerindeki Etkileri’’ söyleşisi, ‘’Hellim Peyniri ile Workshop’’ etkinlikleri gerçekleşecek.

Ünlü isimlerle söyleşiler

Festival süresince birbirinden önemli isimler düzenlenecek söyleşilerde dinleyicileriyle bir araya gelecek. Türk Sinemasının önemli isimlerinden Serdar Gökhan söyleşi programıyla sevenleriyle buluşacak. ‘’Züleyha ile Sınırsız Sohbetler’’in konuğu Beyhan Budak olurken ‘’Sabiha Doğan & Merve Aydın’’, ‘’Sevgi Deniz & Selçuk Tokaç’’, ‘’Sevda Türküsev & Işıl Açıkkar’’, ‘’Senai Demirci & Alper Kış’’, ‘’Dosta Doğru ile Nihat Hatipoğlu’’, ‘’Esra Elönü & Hasan Kaçan’’ ‘’Hilal Koçyiğit ile Sözle Özün İzinde’’ Yazar buluşması, ‘’Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları: Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Prof. Dr. Atilla Engin’’ söyleşisi ve ‘’Kaçakçılıkla Mücadele Konferansı’’, ‘’Kaçakçılıkla Mücadele Söyleşisi’’, "İlaçsız Yaşam" konusuyla Dr. Ümit Aktaş ile Söyleşi ve ‘’Gençlerle Başbaşa’’ başlığıyla Hop Dedik Ayhan & Mehmet Aydın’’, Ömer Başdoğan ile Gazeteci Mehmet Akif Ersoy farklı konulardaki söyleşileri ve konferanslarıyla Gazianteplilerle bir araya gelecek.

Çocuklar için festival

Festival Park’a kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” ile çocuklar gönüllerince eğlenecek. Çocuk Köyü Festival Park’da çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuklarla olacak.

18-19-20 Eylül tarihlerinde de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde “TURSAK 20.Çocuk Filmleri Festivali” düzenlenecek. Festival kapsamında film gösterimleri, atölyeler ve birçok diğer etkinlik çocuklarımızla buluşacak. Altın Gaga ve Macera Çetesi, Yazarlık Atölyesi-Derem Çıray, Cesur Balina Katak, Oyunculuk Atölyesi-Pembe Keçeci, Kardeş Takımı, Süper Maymun Shimmy, Dijital Medya İçerik Atölyesi-Fester Abdü, Benim Uçan Dev Maceram, Oyunculuk Atölyesi-Hilal Anay, Benim Tatlı Diş Perim, Cesur Balina Katak, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi-Etem Caner Karaüç, Kardeş Takımı, Yönetmenlik Atölyesi-Ecem Anay, Karlar Kraliçesi ve Prenses gösterimleri gerçekleşecek.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde; ‘’Karagöz Yüzsüz Deli Hırsız" Gölge Oyunu gösterimi, “Çocuklara Masallar”, "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi", “Müze Teşhirinde Çocuklara Drama Etkinliği”, ‘’Çocuklarla Mozaik Yapma Etkinliği’’ çocuklarla buluşacak. Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde de “Meryem Kurt ile Ben de Çiziyorum” Atölyesi gerçekleşecek. Gezen Sinema etkinliği Festival süresince sırasıyla; Nurdağı, Oğuzeli, Karkamış, Nizip, Yavuzeli ve Araban ilçelerimizde çocuklarımızla buluşacak.

Festivalde 21 farklı lezzet durağı

Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Gaziantep’te ‘Festival Lezzet Durağı’ olarak 21 farklı nokta belirlendi. GastroAntep Kültür Yolu Festivali Lezzet Durakları’nda yerli ve yabancı ziyaretçiler asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak.