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Logistech, lojistik sektörünü İzmir'de bir araya getirdi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Logistech- Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar 11-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de sürecek.

Haber Merkezi
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Logistech, lojistik sektörünü İzmir'de bir araya getirdi
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İZMİR / EKONOMİ

Logistech- Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, limanlarda yaşanan sorunların çözümü noktasında her zaman destek olacaklarını belirterek, “İzmir'i hem ihracatta hem ithalatta Türkiye'nin lojistik merkez üssü yapma hedefiyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Logistech’in geçen yıla oranla yüzde 50 oranında büyüdüğünü aktaran Tugay, “Stant alanları 11 bin metrekareyi aşan fuara 7 ülke ve Türkiye'den 9 şehir katıldı. Fuarımızda ziyaretçi ülke sayısı 25 ziyaretçi şehir sayısı ise 29 oldu. Çin öncülüğünde hayata geçirilen ‘bir kuşak bir yol’ projesinde kara yolunda İstanbul'un deniz yolunda da Athena Pere limanının yerine İzmir'in ortak koridorda batıya açılan kapı olmasını hedefliyoruz.  Bunun için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünün fuarda bir araya getiriyoruz. Kemalpaşa'da şu anda yapımı devam eden lojistik merkez ticaret potansiyelini önemli ölçüde geliştiren bir yatırım olacak. Fuarın ana sponsoru olan Nemport limanına özel olarak teşekkür etmek isterim. Onların da içinde bulunduğu limanlarımızın yaşadığı sıkıntılarla ilgili her zaman yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Türkiye limanlarının lojistik ağının bel kemiği olduğunu vurgulayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Özellikle İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya gibi liman şehirlerimiz uluslararası ticaretin ana noktaları. Logistech de kısa geçmişine rağmen İzmir'in ve Ege'nin lojistik performansına önemli katkılar sağladı” dedi.

Lojistik fuarının daha çok geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, ise fuarın Avrupa versiyonlarına örnek alarak daha iyisini yapacaklarını söyledi.

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