Logistech, lojistik sektörünü İzmir'de bir araya getirdi

İZMİR / EKONOMİ

Logistech- Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, limanlarda yaşanan sorunların çözümü noktasında her zaman destek olacaklarını belirterek, “İzmir'i hem ihracatta hem ithalatta Türkiye'nin lojistik merkez üssü yapma hedefiyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Logistech’in geçen yıla oranla yüzde 50 oranında büyüdüğünü aktaran Tugay, “Stant alanları 11 bin metrekareyi aşan fuara 7 ülke ve Türkiye'den 9 şehir katıldı. Fuarımızda ziyaretçi ülke sayısı 25 ziyaretçi şehir sayısı ise 29 oldu. Çin öncülüğünde hayata geçirilen ‘bir kuşak bir yol’ projesinde kara yolunda İstanbul'un deniz yolunda da Athena Pere limanının yerine İzmir'in ortak koridorda batıya açılan kapı olmasını hedefliyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünün fuarda bir araya getiriyoruz. Kemalpaşa'da şu anda yapımı devam eden lojistik merkez ticaret potansiyelini önemli ölçüde geliştiren bir yatırım olacak. Fuarın ana sponsoru olan Nemport limanına özel olarak teşekkür etmek isterim. Onların da içinde bulunduğu limanlarımızın yaşadığı sıkıntılarla ilgili her zaman yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye limanlarının lojistik ağının bel kemiği olduğunu vurgulayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Özellikle İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya gibi liman şehirlerimiz uluslararası ticaretin ana noktaları. Logistech de kısa geçmişine rağmen İzmir'in ve Ege'nin lojistik performansına önemli katkılar sağladı” dedi.

Lojistik fuarının daha çok geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, ise fuarın Avrupa versiyonlarına örnek alarak daha iyisini yapacaklarını söyledi.