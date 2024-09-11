Fildişi Sahili, rotasını İzmir’e çevirdi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yatırım ve İş Birliği Fırsatları Toplantısı’nda ülkenin yatırım fırsatları ve geliştirilebilecek sektörleri tanıtıldı.

İzmir ile Fildişi Sahili arasındaki ticari iş birliklerine ilişkin değerlendirme yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, “Dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tarımsal üretim ve ticaret açısından kıtanın önde gelen ülkeleri arasında. Fildişi Sahili’nin kuvvetli olduğu tarım ve gıda işleme teknolojileri, İzmir'in de güçlü olduğu bir alan. Kentimizin bu gücünü, Fildişi Sahili'nin zengin tarımsal kaynaklarıyla birleştirdiğimizde, iki taraf için de kazançlı ortaklıklar geliştirebilir; modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek ortak yatırımların önünü açabiliriz” dedi.

Fildişi Sahili’ne balık ihraç edebiliriz

İzmir olarak, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında 2023 yılı itibariyle 594 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin genişlemesine katkı sağlayabileceklerini ifade eden Erkoç, “Bu hedefe ulaşmak için Fildişi Sahili ile balıkçılık ve su ürünleri sektöründe iş birliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sektör 900 milyona dolara yaklaşan ithalat rakamı ile önem arz etmesine rağmen ülkemiz ile bu konudaki ilişkilerin zayıf kaldığını gözlemliyoruz. Kentimiz bu alanda geniş bir potansiyele sahip. Yetiştirilen balıkların büyük bölümünü ihraç ediyoruz. Bu konuda üyelerimizi ve Fildişi Sahili’nden alıcıları bir araya getireceğimiz etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Fildişi Sahili’ne ilgi arttı

İki ülke arasındaki işbirliğinin politika ve diplomasi alanındaki olumlu etkilerine değinen Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, “Ekonomik açıdan, Türk iş çevrelerinin Fildişi Sahili'ne olan ilgisinde bir artış gözlemliyoruz. Türk yatırımlarında önemli bir artış yaşandı. Türkiye, 2023 yılında Fildişi Sahili'nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcılarından biri oldu. Fildişi Sahili, son yıllarda büyük bir ilerleme sürecinde. Ülke Batı Afrika'da %35'lik GSYH payı, %43'lük ticaret payı ve %60'lık tarımsal ihracat ile bölgesel bir ekonomik merkez” dedi.

İzmirli firmalara yatırım çağrısı

İzmirli iş insanlarına çağrıda bulunan Toure sözlerini şöyle sürdürdü: “Fildişi Sahili'nde yatırım fırsatları büyük ve sizi bekliyor. Bu fırsatlar hakkında daha detaylı bilgiyi sizlere sunacağız. Umuyorum ki, birçok İzmirli firma, Fildişi Sahili'nde ekonomik keşif ziyaretleri düzenleyerek orada şirketler kuracak ve iki ülkenin ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunacak.”