Worldfood İstanbul, Dubai Gulfood ve ANUGA’ya rakip oldu

İZMİR / EKONOMİ

Son yıllarda yüzde 75 büyüyerek 40 bin metrekarelik alana ulaşan, bu yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarları olan ANUGA ve Dubai Gulfood Fuarlarına rakip oldu

Türk gıda ihracatının yüzde 48’ini gerçekleştiren hububat bakliyat yağlı tohumlar sektör kurulunun kurduğu Türk Gıda Platformu’nun (TGP) büyük destek verdiği Worldfood İstanbul, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde temel gıda ürünleri ve şekerli mamuller ağırlıkta olmak üzere, bitkisel yağlar, unlu mamuller, makarna, et, tavuk ve süt ürünleri ve baharat alıcıları ve ihracatçılarını buluşturdu.

Fuarın ziyaretçi profilinde önemli değişim gözlemlediğini dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ziyaretçilerin katıldığı fuara bu yıl ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerden ithalatçıların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Direkt uçuşlar fuarı büyütüyor

Türk Hava Yolları’nın 130 ülkede toplam 346 farklı noktaya uçuyor olmasının İstanbul’u cazibe merkezi haline getirdiğini anlatan Öztürk, “TGP olarak Worldfood İstanbul’a verdiğimiz destek THY’nin uçuş ağıyla birleşince ortaya çok güzel bir iş çıktı. 2 yıl önce 24 bin metrekare alanda düzenlenen fuar günümüzde 40 bin metrekarelik bir alana ulaştı. TGP’nin desteğiyle Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nın 100 bin metrekareye ulaşacağına inanıyorum. Geçmişte imrenerek katıldığımız bir gün bizim de böyle bir gıda fuarımız olur mu dediğimiz Dubai Galfood ve ANUGA Fuarı gibi bir fuara kavuştuk” şeklinde konuştu.

Bu yıl Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye 100’den fazla firmanın fuarda stant açtığını söyleyen Öztürk, “Gıda ihracatındaki hedeflerimiz bakımından Worldfood İstanbul özel bir öneme ve değere sahip. Türkiye’nin dünyada önde gelen bir gıda ihracatçısı konumunu kazanmasında Worldfood İstanbul’un geldiği nokta tamamlayıcı ve kritik bir etken. Her yıl büyük emeklerle fuarı büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bin 300 firma, 80 bin ziyaretçi katıldı

Bu yıl 32. kez düzenlenen Worldfood İstanbul Fuarı, Türkiye’nin gıda alanında en büyük fuarı. TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar, alan olarak 40 bin m2 lik genişliğe ulaşırken, bin 300 firma stant açtı. Fuarda bu yıl toplam ziyaretçi sayısı 80 bine ulaştı. Fuar boyunca sektör paydaşları ve ünlü şeflerin katılımıyla gıda sektöründe yeni trendler, sürdürülebilirlik, teknolojik yenilikler ve dijitalleşme konularında paneller ve etkinlikler düzenlendi.