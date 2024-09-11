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Ortimobil, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki yerini aldı

Mersin’de üretilen lüks elektrikli golf otomobili Ortimobil’in 4 kişilik 200B- Hazel modeli, Adana’daki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda kullanılmaya başlandı. Daha önce birçok ören yeri ve otel gibi alanlarda tercih edilen Ortimobil, ilk kez bir askeri alanda görücüye çıkmış oldu.

Haber Merkezi
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Ortimobil, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki yerini aldı
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MERSİN / EKONOMİ

AKY Grup bünyesinde, Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) 3 bin metrekarelik fabrikada 2, 4 ve 6 kişi taşıma kapasitesiyle üretilen Ortimobil’in; Orti-100B, Orti- 200, Orti- 200B, Orti- 300B, Orti- 100T (Traffic), Army- Falcon ve Army- Ambulans gibi toplam 16 farklı modeli bulunuyor.

Günümüzde ören yerleri, tatil köyleri ve sahil şeritleri gibi trafiğe kapalı alanlarda sıkça tercih edilen Ortimobil, son olarak Adana’daki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda araç parkuruna katıldı. Yeşil rengiyle bulunduğu ortama uyum sağlayan 4 kişilik Orti 200B- Hazel, üs içinde hafif yüklerin taşınması ve personel transferi için kullanılacak.

Standart donanımında 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerlerin bulunduğu Orti 200B- Hazel’in ilk kez bir askeri üste kullanıma alındığını belirten Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, modellerin kullanım alanı ve ihtiyaca göre çeşitlendiğini söyledi. Akyürek, gelecek dönemde daha farklı sektörlere hizmet verecek Ortimobil modellerinin üretimi için Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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