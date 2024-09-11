  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. TISİAD, gençlere yol gösterecek
Takip Et

TISİAD, gençlere yol gösterecek

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) çatısı altında daha genç girişimcilerin faaliyet göstereceği GENÇ TISİAD kuruldu. Eğitim programlarıyla gençlere yol gösterici çalışmalar yapacaklarını belirten TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, geleceği gençlerle kurgulayıp birlikte yeni bir gelecek kuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TISİAD, gençlere yol gösterecek
Takip Et

MERSİN / EKONOMİ

GENÇ TISİAD’ın tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Etkinliğe AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı, TISİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Selahattin Balkan, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcıları Kerem İmrak ve Muhittin Ocak, dernek yöneticiyle üyeler katıldı.

2012 yılında kurulan TISİAD’ın 12 yıllık süreçte önemli bir gelişim gösterdiğini belirten TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, gençliğin dinamizmi, heyecanı ve girişimciliğine ihtiyaç duyduklarına işaret etti. GENÇ TISİAD’ı geleceğin gençlikte olduğu bilinciyle hareket ederek kurduklarını dile getiren Çelik, “Geleceği gençler kurgulayacak, birlikte yeni bir gelecek kuracağız. Genç girişimcilere çeşitli imkânlar sunacak, onların iş dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanması için kapsamlı eğitim programları ve seminerler düzenleneceğiz. Bu programlar; girişimcilik, liderlik, finansal yönetim, pazarlama ve teknoloji gibi konuları kapsayacak ve gençlerin iş dünyasında rekabet edebilir hale gelmelerini sağlayacak. Deneyimli iş insanları, genç girişimcilere mentorluk yaparak onların iş dünyasında daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacak. Bu sayede gençler, iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olacak ve deneyimli mentorların rehberliğinde doğru stratejiler geliştirebilecek” dedi.

“Dünya çapında iş fırsatlarına erişim sağlanacak”

Üniversite öğrencilerine ‘staj, mentorluk ve rehberlik imkânları da sunacaklarını anlatan Çelik, iş birlikleri ve ortak projelerin yanı sıra networking etkinliklerine, yenilikçi projelere ve toplumsal sorumluluk projelerine imza atacaklarını kaydederek, “GENÇ TISİAD sadece Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirmekle kalmayıp, uluslararası arenada gençlerin sesini duyurmayı ve küresel işbirlikleri kurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, uluslararası etkinlikler ve projeler düzenlenecek, gençlerin dünya çapında iş fırsatlarına erişimleri sağlanacak. GENÇ TISİAD, uluslararası ticaret fuarlarına katılım sağlayarak, genç girişimcilerin küresel pazarda rekabet edebilmeleri için altyapı oluşturacak” diye konuştu.

6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...Ekonomi
GTO Başkanı Yıldırım, esnafı indirim yapmaya davet ettiGTO Başkanı Yıldırım, esnafı indirim yapmaya davet ettiŞehirler
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Ekonomi

 

Şehirler
'Bu proje kadınlar ve gençler için iş kapıları açacak'
'Bu proje kadınlar ve gençler için iş kapıları açacak'
Ortimobil, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki yerini aldı
Ortimobil, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki yerini aldı
GTO Başkanı Yıldırım, esnafı indirim yapmaya davet etti
GTO Başkanı Yıldırım, esnafı indirim yapmaya davet etti
Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği
Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği
KMTSO’dan meslek eğitim ve dijital dönüşüm atağı: Scale-Up projesi imzalandı
KMTSO’dan meslek eğitim ve dijital dönüşüm atağı: Scale-Up projesi imzalandı
Gaziantep’ten Ankara çıkarması
Gaziantep’ten Ankara çıkarması