TISİAD, gençlere yol gösterecek

MERSİN / EKONOMİ

GENÇ TISİAD’ın tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Etkinliğe AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı, TISİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Selahattin Balkan, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcıları Kerem İmrak ve Muhittin Ocak, dernek yöneticiyle üyeler katıldı.

2012 yılında kurulan TISİAD’ın 12 yıllık süreçte önemli bir gelişim gösterdiğini belirten TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, gençliğin dinamizmi, heyecanı ve girişimciliğine ihtiyaç duyduklarına işaret etti. GENÇ TISİAD’ı geleceğin gençlikte olduğu bilinciyle hareket ederek kurduklarını dile getiren Çelik, “Geleceği gençler kurgulayacak, birlikte yeni bir gelecek kuracağız. Genç girişimcilere çeşitli imkânlar sunacak, onların iş dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanması için kapsamlı eğitim programları ve seminerler düzenleneceğiz. Bu programlar; girişimcilik, liderlik, finansal yönetim, pazarlama ve teknoloji gibi konuları kapsayacak ve gençlerin iş dünyasında rekabet edebilir hale gelmelerini sağlayacak. Deneyimli iş insanları, genç girişimcilere mentorluk yaparak onların iş dünyasında daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacak. Bu sayede gençler, iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olacak ve deneyimli mentorların rehberliğinde doğru stratejiler geliştirebilecek” dedi.

“Dünya çapında iş fırsatlarına erişim sağlanacak”

Üniversite öğrencilerine ‘staj, mentorluk ve rehberlik imkânları da sunacaklarını anlatan Çelik, iş birlikleri ve ortak projelerin yanı sıra networking etkinliklerine, yenilikçi projelere ve toplumsal sorumluluk projelerine imza atacaklarını kaydederek, “GENÇ TISİAD sadece Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirmekle kalmayıp, uluslararası arenada gençlerin sesini duyurmayı ve küresel işbirlikleri kurmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, uluslararası etkinlikler ve projeler düzenlenecek, gençlerin dünya çapında iş fırsatlarına erişimleri sağlanacak. GENÇ TISİAD, uluslararası ticaret fuarlarına katılım sağlayarak, genç girişimcilerin küresel pazarda rekabet edebilmeleri için altyapı oluşturacak” diye konuştu.