GTO Başkanı Yıldırım, esnafı indirim yapmaya davet etti

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kültür Yolu GastroAntep Festivali hazırlıkları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek olan festival öncesi Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, esnafa yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

"Festival ruhunu yansıtalım"

Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerine seslenen Yıldırım, “Tüm işletmelerimizi 14- 22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Kültür Yolu Gastroantep Festivali boyunca özel indirimler sunmaya davet ediyoruz. Bu özel dönemde, misafirlerinizi ağırlarken hem yerel ekonomiye destek olalım hem de festival ruhunu yansıtalım’’ ifadelerini kullandı.