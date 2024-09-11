Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, anlaşmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İngiltere merkezli sosyal etki şirketi Bridges Outcomes Partnership iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Telçeken, “Türkiye’nin İlk Sosyal Etki Tahvili Projesi” olarak nitelenen bu projenin, yazılım ve teknoloji alanlarında genç yetenekleri yetiştirdiğini ifade etti. Projeye Enocta ve Tobeto da katkıda bulunuyor.

Teknoloji eğitimleri ile Eskişehir girişimcilerine ücretsiz destek

Proje kapsamında, İstanbul Kodluyor Yetenek Havuzu’na katılan gençler, yazılım geliştirme, veri bilimi, siber güvenlik, dijital pazarlama gibi teknoloji sektöründe önemli alanlarda kapsamlı bir eğitim aldı. Katılımcılar, yazılım kalite ve test, DevOps ve oyun geliştirme gibi uzmanlık konularında da kendilerini geliştirdi. İş birliği sayesinde Eskişehirli girişimciler, bu yetenek havuzundan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aday listesi paylaşımı, işe alım süreçleri ve mülakat organizasyonları gibi konularda operasyon desteği sağlanacak.

Dr. Sedat Telçeken, yetenek havuzundan yararlanmanın önemli avantajları arasında kapsamlı eğitim, yüksek motivasyon ve kurum kültürüne hızlı uyum sağlama özelliklerini vurguladı. Telçeken, Eskişehirli firmaları bu kaynaklardan faydalanmaya davet etti.