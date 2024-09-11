  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği
Takip Et

Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş., İstanbul Kodluyor Yetenek Havuzu projesi ile iş birliği yaparak Eskişehir'deki teknokent firmalarının nitelikli insan kaynağına daha hızlı ve kolay ulaşabilmesini sağladı. İş birliği, ATAP A.Ş. ile Tobeto arasında gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehirli Teknopark firmaları için yeni yetenek havuzu iş birliği
Takip Et

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, anlaşmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İngiltere merkezli sosyal etki şirketi Bridges Outcomes Partnership iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Telçeken, “Türkiye’nin İlk Sosyal Etki Tahvili Projesi” olarak nitelenen bu projenin, yazılım ve teknoloji alanlarında genç yetenekleri yetiştirdiğini ifade etti. Projeye Enocta ve Tobeto da katkıda bulunuyor.

Teknoloji eğitimleri ile Eskişehir girişimcilerine ücretsiz destek

Proje kapsamında, İstanbul Kodluyor Yetenek Havuzu’na katılan gençler, yazılım geliştirme, veri bilimi, siber güvenlik, dijital pazarlama gibi teknoloji sektöründe önemli alanlarda kapsamlı bir eğitim aldı. Katılımcılar, yazılım kalite ve test, DevOps ve oyun geliştirme gibi uzmanlık konularında da kendilerini geliştirdi. İş birliği sayesinde Eskişehirli girişimciler, bu yetenek havuzundan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aday listesi paylaşımı, işe alım süreçleri ve mülakat organizasyonları gibi konularda operasyon desteği sağlanacak.

Dr. Sedat Telçeken, yetenek havuzundan yararlanmanın önemli avantajları arasında kapsamlı eğitim, yüksek motivasyon ve kurum kültürüne hızlı uyum sağlama özelliklerini vurguladı. Telçeken, Eskişehirli firmaları bu kaynaklardan faydalanmaya davet etti.

Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Ekonomi
KMTSO’dan meslek eğitim ve dijital dönüşüm atağı: Scale-Up projesi imzalandıKMTSO’dan meslek eğitim ve dijital dönüşüm atağı: Scale-Up projesi imzalandıŞehirler
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'de OSB sayısı 362'ye ulaştıBakan Kacır açıkladı: Türkiye'de OSB sayısı 362'ye ulaştıEkonomi

 

Şehirler
Gaziantep’ten Ankara çıkarması
Gaziantep’ten Ankara çıkarması
AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu
AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacak
Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacak
'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'
'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'
AYDD, şirketlerin danışmanlık alması için girişimlerini artıracak
AYDD, şirketlerin danışmanlık alması için girişimlerini artıracak