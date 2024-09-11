'Bu proje kadınlar ve gençler için iş kapıları açacak'

ADANA / EKONOMİ

Kadınlar ve gençler için mesleki gelişim fırsatlarını artırmayı hedefleyen "Birlikte Sürdürülebilir Büyüme: Kadın ve Gençler için Mesleki Gelişim" projesinin imza töreni Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (ÇKA) yapıldı. Projeye ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile ÇKA Başkanı Rifat Duran imza attı.

Yapılacak çalışma hakkında bilgi veren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Proje, Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce desteklenen Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı (SEECO) kapsamında kabul edildi. Bu proje, Adana'nın kadınları ve gençleri için yeni kapılar açacak. Dijital Mesleki Eğitim Merkezi'nde sunulacak eğitimlerle, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kıvanç, projenin CNC Operatörlüğü, kaynakçılık ve forklift operatörlüğü gibi alanlarda dijital eğitim fırsatları sunacağını, bu alanlarda yetişecek nitelikli iş gücünün bölgenin sanayi potansiyelini artıracağını vurguladı. Kıvanç, proje kapsamında ayrıca Adana Sanayi Kampüsü'nde konfeksiyon atölyesi kurularak, eğitimler verileceğini, kadınların ve gençlerin meslek sahibi olmasının, istihdam edilip ekonomik hayata katılmasının sağlanacağını kaydetti. Projenin bölge için sağlayacağı katkılara dikkat çeken Kıvanç, "Adana sanayisi, bu tür projelerle hem sosyal hem de ekonomik kalkınmayı birlikte sağlayacak" diye konuştu.

Proje imza törenine ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Proje Geliştirme Birim Sorumlusu Halis Can Şire de katıldı.