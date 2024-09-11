13 yılın ardından ilk defa bir İzmir kulübü Sultanlar Ligi’nde

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

13 yılın ardından ilk defa bir İzmir kulübü, Sultanlar Lig’inde oynayacak. Aras Kargo Spor Kulübü, kuruluşunun birinci yılında, Sultanlar Ligine çıkışını Swiss Otel’de 2024-2025 sezon açılış lansmanını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yeni yüzyılda üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan, sanatla ve sporla birleştiren bir marka olmak için yeni bir yol açıklarını aktaran Aras Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “2 yıl önce farklılaşan ve dijitalleşen bir dünya varsa bizim hayatımız da dijitalleşmeli dedik. Aras Dijitali hayata geçirdik. 2 yıldır Avrupa’ya yazılım ihraç eden bir marka olarak bu yolda gururlu bir şekilde yürüyoruz. Sonrasında Türk KOBİ’lerinin uluslararası arenaya açılması lazım diye düşünerek Aras Global’i hayata geçirdik. İlk yatırımımızı Azerbaycan’a yaptık” dedi.

Geçtiğimiz sene kurulan ve kuruldukları sene Sultanlar Ligi’ne çıkmayı başaran takımda hedeflerinin Türkiye’yi dünyada temsil edecek, milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Ayyarkın, “Gerçekler hayallerle başlıyor. Biz bundan 3 yıl önce bir yemek yerken bu hayali kurduk ve yolculuğa başlamış olduk. Şimdi birinci yılımızda Sultanlar Ligine çıkmayı başardık. Bu yüzden çok mutluyuz 13 yılın sonunda bir İzmir takımı Sultanlar Liginde oynayacak” diye konuştu.

“Hedef, hayal ve heyecanınız varsa başarırsınız”

Aras Kargo ailesine hem ülkeye hem de spora verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da, “Sultanlar Ligine çok az bir süre kaldı. Voleybol camiası olarak çok mutluyuz. Her şey hedef, hayal ve heyecanla başlıyor. Eğer bunlar yoksa başarılı olamazsınız” ifadelerini kullandı.