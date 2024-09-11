'Türkiye'nin kronik ekonomik sorunları büyümeye devam ediyor'

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Odunpazarı Belediye Meclisi eylül ayı ikinci toplantısında konuşan Çağrı Özeçoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve nitelikli insan kaynağı sorunlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özeçoğlu, özellikle son 20 yılda bu sorunların daha da büyüdüğünü belirterek, enflasyon, işsizlik ve yapısal reform eksikliklerinin çözüm bekleyen temel başlıklar olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in ilanının 100’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin ekonomik açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özeçoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşuyla aydınlığa kavuşan Türkiye, Atatürk'ün ülkemizin 'ekonomik zaferlerle taçlandırılması' hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Ancak özellikle son 20 yılda, ekonomik ve nitelikli insan kaynağı konusunda büyük sorunlarla yüzleşiyoruz" dedi.

“Yüksek enflasyon alım gücünü düşürüyor”

Türkiye'nin uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Özeçoğlu, enflasyonun alım gücünü düşürdüğünü ve yatırım ortamını olumsuz etkilediğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, enflasyon oranının yüzde 51,97 olarak kaydedildiğini, ancak bu oranların halk nezdinde inandırıcılığını kaybettiğini belirten Özeçoğlu, gıda enflasyonunun yüzde 44,88 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Bu duruma gülmek mi, ağlamak mı gerektiği siz değerli meclis üyelerimizin vicdanına kalmış" dedi.

Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlara hız verilmeli

Türkiye'nin yüksek cari açık ve dış borçla karşı karşıya olduğunu kaydeden Özeçoğlu, bu durumun ekonomik istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi. Enerjide dışa bağımlılığın çözülmeden cari açık sorununa çözüm getirilemeyeceğine dikkat çeken Özeçoğlu, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların hızlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 3,3 milyon işsiz insan bulunduğu bilgisini paylaşan Çağrı Özeçoğlu, “Daha vahim olan durum ise genç işsiz rakamlarının her ay artış göstermesidir. İstihdam yaratmakta zorlanılması ve ekonomik büyümenin istihdama yeterince yansımaması çok büyük bir sorun teşkil etmektedir” diye konuştu. Ekonominin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olması için gerekli hukuk, eğitim, ekonomi, vergi sistemi ve iş gücü piyasaları başta olmak üzere topyekûn bir reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özeçoğlu, üreticinin önünü görmeyi ve finansman erişiminde yaşadığı ciddi sorunların biran önce sonlanmasını beklediğini açıkladı.

İş dünyası için en önemli beklentisi enflasyonla mücadele

Eğitim kalitesindeki dengesizlikler ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olmayan eğitim müfredatlarının mezunların iş bulma sürecini de oldukça zorlaştırdığını dile getiren Özeçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji ve sanayi sektörlerinde, özellikle mühendislik, bilişim gibi alanlarda nitelikli iş gücü açığı bulunmaktadır. Eğitimli ve yetenekli iş gücünün ilk fırsatta yurtdışına göç etmesi, ülkede nitelikli iş gücü açığı yaratmaktadır. Bu durum, teknoloji ve inovasyonun gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Vatandaşımızın, sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın, ve tüm çalışanlarımızın en büyük beklentisi, başta enflasyonla mücadeledir. Para politikaları ve mali disiplinin sıkılaştırılması, enflasyonla mücadelede en önemli adımlardır. Ayrıca, üretim maliyetlerini azaltmak ve tedarik zincirini güçlendirmek çok kritik önem taşımaktadır.”

Hukuki reformlar, vergi sisteminin sadeleştirilmesi, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi gibi yapısal reformların ekonomiyi daha rekabetçi hale getireceğini açıklayan Çağrı Özeçoğlu, “Mesleki ve teknik eğitimin önemi artırılmalı, üniversite-sanayi iş birliği güçlendirilmelidir. Nitelikli iş gücünü ülkede tutmak için cazip çalışma koşulları, kariyer fırsatları ve yaşam kalitesinin artırılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.