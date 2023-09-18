GAÜN’ün diş hekimleri kep attı

GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022-2023 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 96 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Beş yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Aydın öğrencilere seslendiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Zordur diş hekimliği eğitimi, zahmetlidir, yorucudur. Özellikle, sizlerin dönemi, pandemi, deprem felaketi gibi zorlu süreçlerden geçerek mezun oldu. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Öğrencilerimizden, mezunlarımızdan, personellerimizden kayıplarımız oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tabii, devletimiz ilgili birimleri, yükseköğretim kurumumuz, rektörlüklerimiz bu süreçte çok hızlı organize olarak, gerekli alt yapıyı sağladı. akademik ve idari personellerimiz fedakarane bir efor sarf etti. Ancak her ne koşulda olursa olsun, diş hekimliği mesleği, sadece lisans eğitiminiz süresince öğrendikleriniz ile ömür boyu icra edebileceğiniz bir meslek olmanın üzerindedir. Ömür boyu öğrenme gerektirir. Bundan sonraki mesleki yaşantınızda, bilimsel etkinliklere katılmanı, yayınları-makaleleri takip etmeniz son derece önemlidir. onun için, belki de son ders maiyetindeki bu konuşmamızda, tüm mesleki yaşantınızda, bilgi ve beceri düzeyinizi sürekli arttırmayı amaçlamanızı son kez vurgulamış olalım.”

Mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Dt. Şule Nur Boyraz mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, eğitim sürecindeki desteklerinden dolayı ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Yücel Özbaş ise konuşmasında, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak iş hayatlarında başarılar diledi.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından mezun öğrencilere diplomaları verilmesi, mezun öğrencilerin diş hekimliği andını okuması ve kep atılmasıyla sona erdi.