Gaziantep 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisine başlandı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Türkiye’nin sanayide lokomotif kentleri arasında bulunan Gaziantep, 6. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), için gün sayıyor. Kamulaştırma ve imar planlamalarının ardından yer tahsisi için düğmeye bastıklarını söyleyen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, sanayicilerin yerlerini almalarının ardından alt yapı çalışmalarının başlayacağını ve bir yıl içinde 6. OSB’de üretimin başlayacağını belirtti.

Şimşek, Gaziantep 6. OSB’de gelinen son durumu değerlendirerek, bölgede üretime başlamak için çalışmaların hızlandırıldığını aktararak, “Kamulaştırmayı tamamladık, imar planlarımızı yaptık. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize yer tahsisine başladık, Ağustos ayı içerisinde de alt yapı çalışmalarına başlanacak ve bölge yatırımcılara sunulacak. Bir yıl içinde 6. OSB’de üretimin başlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Müteşebbislik ruhu öldürülmemeli”

Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Şimşek, “Bu ekonomik iklimde sanayicinin yatırım yapması zor ama üreticiyi desteklememiz, yatırımcının önünü açmamız lazım. Müteşebbislik ruhu öldürülmemeli. Yatırım yapan sanayicilerimize teşekkür ederim. Biz sanayiciye yatırım yapılacak ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin yatırım ortamını düzenlemek için aldıkları kararlar neticesinde yatırımların artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.