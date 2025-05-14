Gaziantep, Çinli yatırımcıların yeni adresi oluyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CINSIAD) Başkanı Zhou Yan Quan arasında imzalanan mutabakat kapsamında, CINSIAD tarafından Çinli yatırımcılara Gaziantep’in sanayi, lojistik, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde yatırım yapılabilir şehir olarak önerilmesi hedefleniyor. İki taraf, yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, ortak projelerin geliştirilmesi ve iş dünyası arasında köprü kurulması amacıyla koordineli çalışma yürütecek.

Anlaşma yalnızca ekonomik yatırımları değil, kültürel iş birliklerini de kapsıyor. Gaziantep’in gastronomi, müzecilik ve tarihi miras alanındaki birikimi, Çinli turistlere tanıtılacak. Ortak sosyal ve kültürel etkinlikler de gündeme alınacak.

GBB Başkanı Şahin: “Gaziantep, yeni uluslararası ortaklıklarla büyümeye devam ediyor”

İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep, sahip olduğu üretim kapasitesi ve kültürel zenginliğiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken bir şehir haline gelmiştir. Bu iş birliğiyle Gaziantep’in potansiyeli Çinli yatırımcılara doğrudan tanıtılacak, karşılıklı iş fırsatları artırılacaktır” ifadelerini kullandı.