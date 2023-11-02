Gaziantep EBRD’nin Yeşil Şehirler Programı'nda

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen program öncesinde AECOM Proje Müdürü Emily Cornu şehirler ve sakinleri için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceği amaçlayan EBRD’nin Yeşil Şehirler Programı ile ilgili yaptığı sunumda, programın hazırlık, uygulama ve izleme süreçleri hakkında bilgi verdi. Bu bilgilere göre Gaziantep, 2021 yılında Yeşil Şehirler Programı’na katılarak YŞEP’i tamamlayan ikinci şehir oldu.

Parshad: Gaziantep’in dirençli olduğunu biliyorum

Dünya Şehirler Günü’nde YŞEP’i tamamlamış Gaziantep’te olduğu için memnuniyetini dile getiren EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad açılış konuşmasında, “Gaziantep’in 18 ay içerisinde şehri daha iyi inşa etmek için YŞEP’i tamamlamış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. YŞEP’in tamamlanması bugün bir başlangıçtır. Bu başlangıç birçok programın geliştirilmesine öncü olacak. Yeşil istihdam ve genç kadınlar için bu projelerin hayata geçirilmesi elzemdir.” diye konuştu.

Şahin: Bu bir ortaklık, bir paydaşlık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında bu coğrafyada inanılan değerler doğrultusunda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Dünya Şehirler Günü’nde bu önemli planlamayı bitirmiş olmanın başlangıcıyla, huzuruyla, mutluluğuyla, gururuyla karşınızdayız. Bu bir ortaklık, bir paydaşlık. Torunlarımıza bırakacağımız dünya için çalışmak.Çok zor bir dönemden geçtik. Coğrafya karakterdir. Bizim bu zor coğrafyada çok çalışmaktan, inandığımız değerler doğrultusunda ekip olarak mücadele etmekten, vazgeçmeden yolumuza odaklanıp gitmekten başka çaremiz yok.” dedi.