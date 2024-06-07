Gaziantep Halı Fuarı 13 bin 805 profesyonel ziyaretçi ağırladı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Tüyap Fuarcılık iş birliğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 2 salon 25 bin metrekare alanda düzenlenen Gaziantep Halı Fuarında makine yapımı halılardan seccadelere, paspaslardan kilimlere uzanan geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

Fuara ilişkin yazılı bir değerlendirme yayınlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım sektörün güçlü markalarını ve uluslararası alıcıları bir araya getiren fuarın sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gaziantep Halı Fuarı, ülkemizdeki halı sektörünün lokomotifi Gaziantep’in ve Türkiye’nin halı üretimindeki gücünü ve çeşitliliğini dünyaya tanıtma noktasında önemli bir misyona sahip. Gazi şehrimizin böyle özel bir fuara ev sahipliği yapıyor olması ticari ilişkilerin yanı sıra kültür ve turizm alanında da şehre değer katıyor. Bu değerin yaratılmasında rol aldıkları için fuarın düzenlenmesindeki tüm paydaşlarımıza ve katılımcı firmalara teşekkür ediyorum.”

Fuarın toplamda 13.805 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini belirten Yıldırım, “2 salon 25 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşen fuarımızı toplamda 74 ülkeden 13.805 sektör profesyoneli ziyaret ederken bunların 2 bine yakınını uluslararası ziyaretçi oluşturdu. İran, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Umman, Çin gibi ülkelerden katılımcı firmaların yer aldığı fuarı aralarında Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Özbekistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, İtalya, Libya, Azerbaycan, Amerika ve Rusya gibi ülkelerin yer aldığı 73 ülkeden sektör temsilcisi ziyaret etti. Geri aldığımız bildirimler katılımcı firmaların var olan iş bağlantılarını güçlendirmeleri ve yeni iş ağları oluşturmaları noktasında fuarın önemli katkı sunduğu yönünde” dedi.