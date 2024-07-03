Gaziantep ihracatta yerini korudu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haziran Ayı İhracat Rakamları açıklandı.

TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, 9 günlük bayram tatiline rağmen Gaziantep’in ihracatta 6’ncı sıradaki yerini koruduğunu anlattı.

Gaziantep 2024 yılının ilk yarısında 4 milyar 789 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, ‘’Geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre ise yüzde 3,9 artış sağladı. Haziran ayında bayram tatili dolayısıyla 9 günlük iş günü kaybının da etkisiyle yüzde 14,8 düşüş ile 651 milyon 930 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi. Gaziantep’in tüm zorluklara rağmen ihracattaki yerini koruduğunu söyleyen Yıldırım, “Pek çok zorluğa rağmen şehrimiz ve ülkemiz için değer yaratan, azimle çalışan, kentimizi Haziran ayında da ülkenin en çok ihracat yapan 6.kenti yapan tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.